　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

▲▼ 2025大士爺祭祀大典活動期間警方交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

▲ 2025大士爺祭祀大典活動期間警方交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025嘉義好神系列活動-大士爺祭」活動訂於114年9月12日14時(星期五)至9月15日2時止(星期一)舉行，為避免民雄鄉大士爺廟周邊道路人車爭道造成危險，大量車流湧入市區街道造成交通阻塞，嘉義縣警察局民雄分局將視大士爺祭活動狀況彈性管制道路沿線人車，交通疏導管制範圍如下：

▲▼ 2025大士爺祭祀大典活動期間警方交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）


一、封閉路段：
(一) 鄉道嘉81線（起點：保生街與文化路路口，終點：民雄鄉寮頂村12鄰民權路36之1號旁路口）路段（全路寬，路長約1公里）。
(二) 鄉道嘉106線（起點：民雄鄉和平路與東榮路路口，終點：復興路與長榮街路口）路段（全路寬，路長約530公尺）。
(三) 民雄鄉西安路（起點：民雄鄉保生街口，終點：中樂路口）路段（全路寬，路長約306公尺）。
(四) 民雄鄉中樂路（起點：民雄鄉西安路口，終點：文化路口）路段（全路寬，路長約215公尺）。
(五) 民雄鄉昇平路（起點：民雄鄉中樂路口，終點：民權路口）路段（全路寬，路長約102公尺）。
(六) 民雄鄉民族路（起點：民雄鄉圖書館，終點：文化路口）路段（全路寬，路長約98公尺；不含圖書館前）。
(七) 鄉道嘉81線（民雄日式招待所文創園區前）路段（路寬2.5公尺，路長約430公尺）。

▲▼ 2025大士爺祭祀大典活動期間警方交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

二、彈性管制路口部分：
(一) 台1線、東榮路路口
(二) 東榮路、建國路一段31巷口
(三) 保生街、文化路路口
(四) 文化路、嘉鄉餐廳前(地下道路口處)

三、替代道路：
(一)台1線、東榮路路口及建國路一段31巷口車輛，請改走民雄地下道、保生街至西安路。
(二)文化路北上車輛，請於民雄鄉文化路與保生街路口，改走保生街。
(三)西安路南下車輛，請於民雄鄉西安路與保生街路口，改走保生街。該活動期間提供為民服務措施，如有需要請撥打嘉義縣警察局民雄分局民雄聯合所(05)2262192。

四、封閉、改道時間(例外車輛:執行公務車輛、管制區內居民車輛出入)：於114年9月12日06時至114年9月15日03時(祭祀系列活動)。

五、其他補充事項：視活動現場人車狀況，管制時間將提前或延後，並擴大管制範圍。

▲▼ 2025大士爺祭祀大典活動期間警方交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動
作文考題「媽媽是代理孕母」　翰林道歉：把關不周將檢討
快訊／遠傳iPhone 17資費方案搶先公佈　iPhone

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

開學遇疫情挑戰　雲林縣校園獲千瓶洗手乳防護

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

朴子警察暖心行動　搭橋慈善團體助陷困家庭

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

補助企業研發逾1.8億　台中市第7屆產業創新獎即日起報名

少年共犯案件逐年攀升　屏東檢警院聯手防治詐欺+毒品

全國獲獎數第一！　台南家庭教育勇奪教育部多項大獎

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

開學遇疫情挑戰　雲林縣校園獲千瓶洗手乳防護

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

朴子警察暖心行動　搭橋慈善團體助陷困家庭

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

補助企業研發逾1.8億　台中市第7屆產業創新獎即日起報名

少年共犯案件逐年攀升　屏東檢警院聯手防治詐欺+毒品

全國獲獎數第一！　台南家庭教育勇奪教育部多項大獎

李超撞臉林智勝哥哥笑料不斷　家宴還被家人認證「介紹岳父母」

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

手搖飲市場熱！聯發國際8月營收1.19億元創新高　旗下UG持續海外展店

綠奇異果保腸道健康　醫：每天吃2顆增排便頻率

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

李洋晨跑5000公尺才進辦公室　上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

地方熱門新聞

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災實驗室安全升級

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

花蓮警眼尖中大獎　深夜巡邏查獲通緝犯搜出毒

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

更多熱門

相關新聞

南投市貓羅溪畔9/16試放國慶焰火　將進行交管

南投市貓羅溪畔9/16試放國慶焰火　將進行交管

114年國慶焰火將在南投市貓羅溪畔施放，南投縣政府為做好前置作業，9月16日晚間將實施焰火試放，並依據道路交通全安會報決議，公告「114年國慶焰火在南投」焰火試放活動交通疏導管制事宜。

嘉義中元普渡　祭拜「獸魂碑」

嘉義中元普渡　祭拜「獸魂碑」

普渡盛會警力全開　嚴打竊賊、酒駕、改裝車

普渡盛會警力全開　嚴打竊賊、酒駕、改裝車

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天暫停清運垃圾

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天暫停清運垃圾

普度新潮流！捐款代紙錢+金幣保平安

普度新潮流！捐款代紙錢+金幣保平安

關鍵字：

嘉義民雄分局大士爺祭祀交通管制

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面