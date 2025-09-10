嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

▲ 2025大士爺祭祀大典活動期間警方交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025嘉義好神系列活動-大士爺祭」活動訂於114年9月12日14時(星期五)至9月15日2時止(星期一)舉行，為避免民雄鄉大士爺廟周邊道路人車爭道造成危險，大量車流湧入市區街道造成交通阻塞，嘉義縣警察局民雄分局將視大士爺祭活動狀況彈性管制道路沿線人車，交通疏導管制範圍如下：



一、封閉路段：

(一) 鄉道嘉81線（起點：保生街與文化路路口，終點：民雄鄉寮頂村12鄰民權路36之1號旁路口）路段（全路寬，路長約1公里）。

(二) 鄉道嘉106線（起點：民雄鄉和平路與東榮路路口，終點：復興路與長榮街路口）路段（全路寬，路長約530公尺）。

(三) 民雄鄉西安路（起點：民雄鄉保生街口，終點：中樂路口）路段（全路寬，路長約306公尺）。

(四) 民雄鄉中樂路（起點：民雄鄉西安路口，終點：文化路口）路段（全路寬，路長約215公尺）。

(五) 民雄鄉昇平路（起點：民雄鄉中樂路口，終點：民權路口）路段（全路寬，路長約102公尺）。

(六) 民雄鄉民族路（起點：民雄鄉圖書館，終點：文化路口）路段（全路寬，路長約98公尺；不含圖書館前）。

(七) 鄉道嘉81線（民雄日式招待所文創園區前）路段（路寬2.5公尺，路長約430公尺）。

二、彈性管制路口部分：

(一) 台1線、東榮路路口

(二) 東榮路、建國路一段31巷口

(三) 保生街、文化路路口

(四) 文化路、嘉鄉餐廳前(地下道路口處)

三、替代道路：

(一)台1線、東榮路路口及建國路一段31巷口車輛，請改走民雄地下道、保生街至西安路。

(二)文化路北上車輛，請於民雄鄉文化路與保生街路口，改走保生街。

(三)西安路南下車輛，請於民雄鄉西安路與保生街路口，改走保生街。該活動期間提供為民服務措施，如有需要請撥打嘉義縣警察局民雄分局民雄聯合所(05)2262192。

四、封閉、改道時間(例外車輛:執行公務車輛、管制區內居民車輛出入)：於114年9月12日06時至114年9月15日03時(祭祀系列活動)。

五、其他補充事項：視活動現場人車狀況，管制時間將提前或延後，並擴大管制範圍。