火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

▲美國NASA火星探測器在火星傑澤羅隕石坑的乾涸河道發現岩石，研判不排除有微生物等生命存在的可能。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance），近日在火星一條乾涸河道中發現岩石，科學家認為其中可能包含古代微生物生命的痕跡。雖然尚需將樣本帶回地球進行更深入分析，才能確認這一發現是否真正證實火星曾有生命，但專家指出，這是迄今最接近揭示火星古代生命的證據。

根據《美聯社》，毅力號自2021年在火星展開探索以來，儘管無法直接偵測生命存在，但搭載的鑽孔設備可深入岩石採集樣本，再利用特殊管道封存以待分析。

此次採集的樣本位於尼雷特瓦谷（Neretva Vallis），該處曾經是水流入傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）的河道，岩石主要為富含黏土的紅色泥岩，稱為「光明天使層」（Bright Angel formation）。這些沉積岩先由毅力號科學儀器觀測，再進行鑽取。

研究團隊發現，樣本中不僅含有生命的基本元素——有機碳，還有微小斑點，形狀類似罌粟籽與豹紋，富含磷酸鐵與硫化鐵。在地球上，微生物分解有機物時會產生這些化學物質，因此科學家推測，火星古代若存在微生物，可能也會留下類似痕跡。

斯托尼布魯克大學（Stony Brook University）首席研究員胡羅維茲（Joel Hurowitz）指出，「這是目前為止最具說服力的潛在生命跡象候選岩石」。

不過，科學界也提醒，非生物過程同樣可能形成這些特徵。SETI研究中心的比肖普（Janice Bishop）與麻州大學阿默斯特分校的帕倫特（Mario Parente）等兩位科學家均表示，雖然發現令人振奮，但仍無法直接證明火星曾有生命。

胡羅維茲補充道，「我們只能說微生物生命是一種可能解釋，但也可能有其他自然過程造成這些特徵」。

毅力號迄今已採集30個樣本，這次發現是第25個。NASA原計畫在2030年代初將樣本帶回地球，但因費用增加至110億美元，返回計畫延後至2040年代，目前仍在尋找更便宜、快速的方案。NASA署理管理員達菲（Sean Duffy）指出，未來可能將先進儀器直接送上火星分析樣本，「所有選項都在考慮中」。

科學家強調，即便最終無法證明火星曾有生命，這些研究仍能提供寶貴經驗，讓人類了解自然如何在火星環境中形成類似生命的化學特徵。相關研究已發表於國際期刊《自然》（Nature），為火星生命探索增添重要線索。