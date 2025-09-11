　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

▲▼美國NASA火星探測器在火星傑澤羅隕石坑的乾涸河道發現岩石，研判不排除有微生物等生命存在的可能。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國NASA火星探測器在火星傑澤羅隕石坑的乾涸河道發現岩石，研判不排除有微生物等生命存在的可能。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance），近日在火星一條乾涸河道中發現岩石，科學家認為其中可能包含古代微生物生命的痕跡。雖然尚需將樣本帶回地球進行更深入分析，才能確認這一發現是否真正證實火星曾有生命，但專家指出，這是迄今最接近揭示火星古代生命的證據。

根據《美聯社》，毅力號自2021年在火星展開探索以來，儘管無法直接偵測生命存在，但搭載的鑽孔設備可深入岩石採集樣本，再利用特殊管道封存以待分析。

此次採集的樣本位於尼雷特瓦谷（Neretva Vallis），該處曾經是水流入傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）的河道，岩石主要為富含黏土的紅色泥岩，稱為「光明天使層」（Bright Angel formation）。這些沉積岩先由毅力號科學儀器觀測，再進行鑽取。

研究團隊發現，樣本中不僅含有生命的基本元素——有機碳，還有微小斑點，形狀類似罌粟籽與豹紋，富含磷酸鐵與硫化鐵。在地球上，微生物分解有機物時會產生這些化學物質，因此科學家推測，火星古代若存在微生物，可能也會留下類似痕跡。

斯托尼布魯克大學（Stony Brook University）首席研究員胡羅維茲（Joel Hurowitz）指出，「這是目前為止最具說服力的潛在生命跡象候選岩石」。

▲▼美國NASA火星探測器在火星傑澤羅隕石坑的乾涸河道發現岩石，研判不排除有微生物等生命存在的可能。（圖／達志影像／美聯社）

不過，科學界也提醒，非生物過程同樣可能形成這些特徵。SETI研究中心的比肖普（Janice Bishop）與麻州大學阿默斯特分校的帕倫特（Mario Parente）等兩位科學家均表示，雖然發現令人振奮，但仍無法直接證明火星曾有生命。

胡羅維茲補充道，「我們只能說微生物生命是一種可能解釋，但也可能有其他自然過程造成這些特徵」。

毅力號迄今已採集30個樣本，這次發現是第25個。NASA原計畫在2030年代初將樣本帶回地球，但因費用增加至110億美元，返回計畫延後至2040年代，目前仍在尋找更便宜、快速的方案。NASA署理管理員達菲（Sean Duffy）指出，未來可能將先進儀器直接送上火星分析樣本，「所有選項都在考慮中」。

科學家強調，即便最終無法證明火星曾有生命，這些研究仍能提供寶貴經驗，讓人類了解自然如何在火星環境中形成類似生命的化學特徵。相關研究已發表於國際期刊《自然》（Nature），為火星生命探索增添重要線索。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球員用「事故車換跑車」！　車商慘賠六位數
又有「仙人指路」台積電？　溢價交易近9000萬
台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容
知名手搖飲總裁「公園慘摔」終身半癱！　獲國賠162萬
17歲少年詐北捷！　「無意間發現漏洞」不法得利70萬
「柯文哲的政治豪賭」游盈隆估北檢抗告成功率　結果最快今出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

川普青年戰友遭槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀　嫌犯屋頂開槍已拘留

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

甲骨文漲36％創辦人成首富！美股標普創新高　台積電ADR漲3.79％

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

國際火線／失控國度攻擊卡達：以色列變成中東任我行？

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成「巨根公仔」笑翻千萬人：破紀錄了

美股開盤台積電ADR「勁揚4.94％」！甲骨文飆漲逾36％

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

火星乾涸河道驚現「古代微生物痕跡」？　毅力號岩石樣本曝光

川普青年戰友遭槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀　嫌犯屋頂開槍已拘留

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

甲骨文漲36％創辦人成首富！美股標普創新高　台積電ADR漲3.79％

峇里島暴雨狂襲9死！城市泡水交通大亂　一票台灣人趕不上飛機

國際火線／失控國度攻擊卡達：以色列變成中東任我行？

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成「巨根公仔」笑翻千萬人：破紀錄了

美股開盤台積電ADR「勁揚4.94％」！甲骨文飆漲逾36％

面交6萬元「領個錢人消失」　他收高額帳單傻眼！結局倒賠3萬

俄無人機入侵波蘭領空　川普發文疑「威脅普丁」：我們開始吧！

一審遭判刑8年4月！顏寬恒「涉3罪」昔喊：非常無辜　今二審宣判

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

AI帶來新撞擊　謝金河看世界情勢：冰火兩重天

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

以色列空襲卡達未能殲滅哈瑪斯高層　官員暗示：下次必殺！

石破茂閃辭不改軍備擴張政策方向　00949成分股表現勁揚

查普曼神奇無安打紀錄告終　運動家9局逆轉紅襪避免被橫掃

「精液帶血」玩太兇？　醫揭原因

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

國際熱門新聞

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

台積電ADR勁揚4.94％！甲骨文飆漲逾36％

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

失控國度：以色列變成中東任我行？

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

台積電實習超搶手　學生曝11周超充實經驗

更多熱門

相關新聞

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

美國保守派青年政治評論員暨Turning Point USA共同創辦人查理•柯克（Charlie Kirk）於當地時間10日，在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡，享年31歲。

全透明iPhone？為何11年後蘋果再推史上最薄

全透明iPhone？為何11年後蘋果再推史上最薄

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

甲骨文創辦人艾利森身價暴增　超越馬斯克成全球首富

甲骨文創辦人艾利森身價暴增　超越馬斯克成全球首富

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

關鍵字：

北美要聞火星NASA微生物毅力號

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

更多

最夯影音

更多

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面