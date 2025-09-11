為何11年後再做史上最薄機？　分析：蘋果想開發「全透明iPhone」

▲iPhone 17 Air再登蘋果史上最薄機型。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

蘋果發表會首度推出一款以「薄」為賣點的iPhone機型，iPhone 17系列增加的新成員iPhone 17 Air搭載蘋果自家A19 Pro、6.5吋大螢幕，機身薄度僅有5.6mm，是蘋果有史以來最薄的手機，也是iPhone 6以來第一次刷新最薄紀錄，被果粉與分析師認為是iPhone系列8年最大變革。

20年前，輕薄、方便、一體成型曾是蘋果主打的iPhone亮點，尤其賈伯斯主持發布會的那幾年，大多數名場面都和「薄」有關。2008年，賈伯斯從牛皮紙袋抽出震驚世界的筆電—初代MacBook Air，是蘋果首次將Air這個詞用在產品命名上，而賈伯斯時代的蘋果包括iPod等產品都在循著輕薄的道路推進，尤其從iPhone 3GS到iPhone 6的7年裡，iPhone的厚度從12.3釐米，縮減到6.9釐米幾乎少了一半。

▲▼iPhone 17 Air厚度僅5.6釐米，比iPhone 17 Pro薄近40%。（圖／取自蘋果）



為什麼蘋果要在11年後，再度作出一款最薄的iPhone？科技網站「果殼」分析指出，過去十年智慧型手機發展主軸在性能、功能，幾乎所有電子產品都歷經了一輪「逆輕薄化」，iPhone 6更拿著「史上最薄iPhone」的頭銜長達11年之久。

蘋果自2008年的MacBook Air發布會後17年，再度在iPhone 17系列增加了新成員iPhone 17 Air，分析師認為，象徵著iPhone的產品型態已經到了新一輪「改革」的節點；觀察iPhone 17搭載的iOS 26，預示了一個更遙遠的進化方向，「全透明iPhone」。不少人認為，iOS 26 的透明設計，正在預告蘋果在嘗試開發「全透明iPhone」。

市場研究機構IDC資深分析師黃子興（Will Wong）指出，不預期iPhone 17 Air能帶動銷售大幅成長，為了達到史上最薄iPhone，不得不犧牲電池續航力、鏡頭等效能，這些都是消費者重視的。另外，Air款式定價在17系列位居中間，有分析認為，這個價格有助iPhone 17 Air成為暢銷機種。

▼蘋果發表iOS 26，升級iPhone 17體驗。（圖／取自蘋果）

