國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普青年戰友遭槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀　嫌犯屋頂開槍已拘留

▲▼被視為川普戰友的美國保守派政治評論員柯克，在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲被視為川普戰友的美國保守派政治評論員柯克，在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國保守派青年政治評論員暨Turning Point USA共同創辦人查理•柯克（Charlie Kirk）於當地時間10日，在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡，享年31歲。美國總統川普隨即在社群平台Truth Social證實噩耗哀悼，形容柯克是「偉大甚至傳奇般的人物」。這起事件震撼美國政壇，猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）直言這是一場「政治暗殺」，白宮也已下令降半旗致哀。

根據《美聯社》，從現場畫面與目擊者描述可以知道，柯克當時坐在帳篷下進行公開對談，突然傳來一聲槍響，他胸口中彈後隨即倒地，現場驚呼聲四起。安全人員立刻將他送醫，但仍宣告不治。當局指出，嫌犯身穿深色衣物，從校園屋頂開槍，目前已被聯邦調查局（FBI）拘留，且該消息已獲州長柯克斯證實，至於事件細節仍在調查。

柯克的遇害震撼美國社會。猶他州州長柯克斯形容「這是州與國家的黑暗一天」，強調柯克不僅是政治人物，更是一位年輕孩子的父親。猶他谷大學校長杜米涅茲（Astrid Tuminez）則表示校方「震驚與哀傷」，強調校園應是自由辯論與交流的空間，暴力行為絕無立足之地。

白宮方面，川普下令降半旗致哀，並在聲明中悼念這位長期協助自己爭取年輕族群支持的盟友。柯克自2012年創辦Turning Point USA以來，積極走入自由派色彩濃厚的校園推廣保守理念，成功號召大批學生支持共和黨，被視為川普的重要戰友。2024年大選期間，Turning Point的政治組織更協助川普在亞利桑那州翻轉戰局，贏得關鍵五個百分點的勝利。

▲▼柯克遭槍擊身亡，白宮為其降半旗哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯克遭槍擊身亡，白宮為其降半旗哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，柯克一向以強烈的基督教保守派立場聞名。他主持的Podcast、廣播節目與公開演講中，不乏尖銳的文化戰爭言論，去年在喬治亞州與川普同台時，更帶領群眾高喊「基督是王」。

柯克主張反墮胎、批評「黑人的命也是命」運動，並認為美國正面臨一場「屬靈戰爭」。這種直言不諱的風格，使他在保守派年輕族群中極具影響力，同時也成為自由派爭議的焦點。

國會山莊同樣湧現悼念聲。民主黨籍眾議員丁格爾（Debbie Dingell）在國會外受訪時一度落淚，呼籲美國社會必須降溫對立言論，「不要再讓爭執以這樣可怕的方式收場」。眾議員拉斯金（Jamie Raskin）則直言「這是一場惡夢」，強調政治暴力與槍枝氾濫已對全民構成威脅。

▲▼執法人員準備進入猶他谷大學一棟建築物進行清查。（圖／達志影像／美聯社）

▲執法人員準備進入猶他谷大學一棟建築物進行清查。（圖／達志影像／美聯社）

在柯克的家鄉亞利桑那州，Turning Point總部外的旗幟降至半旗，支持者自發前來獻花悼念。一名14歲少年在現場與父母一同祈禱，他哽咽表示「國家很分裂，但不應該是這樣」。

據悉，柯克的政治旅程始於18歲，他與茶黨人士共同創立Turning Point，從無到有打造出全美最大的保守派學生組織之一，如今成員超過25萬人。他也曾因號召群眾赴華府聲援川普，在調查國會暴動時遭傳喚並援引第五修正案拒絕作證。儘管爭議不斷，他仍被認為是近年美國右派最具號召力的青年領袖之一。

隨著槍擊事件發酵，美國社會對政治暴力的憂慮再度升高。從去年川普在造勢場合遇刺未遂，到本月柯克不幸遇害，短時間內接連針對政治人物的攻擊，讓各界警告「民主制度正承受前所未有的威脅」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

