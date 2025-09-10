　
    • 　
>
蘋果大反轉不講武德　科技部落格讚iPhone 17「4大亮點」超炸裂

▲▼iPhone 17 Pro 宇宙橙、橘色。（圖／路透）

▲iPhone 17 Pro全新配色「宇宙橙」引起討論。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

蘋果正式推出iPhone17系列，有科技部落格評價，這次蘋果來了反轉，讓焦點回到標準版iPhone17上，「不講武德」不僅將配置性能拉高，還打價格策略，花同樣錢能買到容量翻被的iPhone17，這次王者歸來，將徹底改變標準版在整個iPhone系列的地位。

今年萬眾矚目的蘋果發布會依舊推出四款新機，iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max，其中標準版iPhone 17「加量不加價」，配備6.3吋螢幕、A19晶片，螢幕支援120Hz高幀率。Pro、Pro Max兩款機型則因設計引發熱議，大幅改動相機佈局呈橫向大矩陣，鏡頭間距增大，加上「宇宙橙」全新色登場，因此被部分網友稱為「史上最醜iPhone」。

中國科技部落客「日日說科技」評比指出，過去幾年，蘋果已經習慣冷落「標準版」，這次來了個反轉，讓人意想不到的焦點居然是iPhone 17。當中包含四大亮點，第一，配置上，蘋果這次「不講武德」，鐵了心了要把標準版重新拉回「能打」的位置，安排A19處理器，這意味著即使你不買Pro系列，也能用上更強效能了。

蘋果,Apple,iPhone 17,果粉（圖／Apple提供）

▲▼iPhone 17。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 17廣受外界看好。（圖／蘋果）

第二，最令人振奮的就是，蘋果終於捨得在標準版上放上120Hz的ProMotion更新率。「日日說科技」直指，這可是用戶呼聲了好多年的功能，以往蘋果的邏輯是讓顧客多花點錢上Pro，這次蘋果操作卻在iPhone 17直接解鎖，「這項改動比攝影機升級還重要」，代表日常滑動、刷影片、打遊戲的順滑程度都會翻倍提升。

第三點，影像方面，蘋果依舊不走花俏的路子，給了4800萬像素，夠用但不浮誇。真正的升級在細節，例如超瓷晶面板，抗刮花能力提升了3倍，以及快充上，蘋果也終於不再擺架子了，20分鐘能灌進50%的電量，算是大幅改善了「充電焦慮症」。

最後，「日日說科技」認為最炸裂的還是價格策略。蘋果這次直接取消了128GB起步版，從256GB起步，更狠的是，完全沒漲價，也就是你花一樣的錢，能買到容量翻倍的iPhone 17。總結來看，iPhone 17這次算是蘋果的一次「王者歸來」。不僅是常規升級，而是徹底改變了標準版在整個產品線中的地位。

▲▼iPhone 17系列新上市，一圖看懂規格、性能與售價差異 。（圖／記者蘇晟彥製）

09/09 全台詐欺最新數據

高雄服飾店員「日本出道拍AV」　片商：台灣肉食女子

