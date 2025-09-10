美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈「慘遭彈開」　國會公布震撼影片

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S — Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

美國國會近日舉行有關「不明異常現象」（UAP）的聽證會，一段從未公開過的軍事影像首次曝光，引起外界震驚。影片顯示，美軍在葉門外海發射的地獄火飛彈（Hellfire）擊中一個發光物體後竟直接反彈，該不明物體毫髮無損繼續飛行。影片由眾議員伯利森（Eric Burlison）在國會小組聽證會上播出，五角大廈對其真實性則未作評論。

根據美媒《ABC News》、《紐約郵報》，伯利森表示，這段影片拍攝於2024年10月30日，由一架MQ-9「死神」無人偵察機錄下。畫面中可以看到，另一架無人機發射的地獄火飛彈擊中一個高速移動的亮點，但物體並未受損，依舊沿直線飛行。伯利森未透露影片取得方式，只強調「公眾有權看到這些畫面」。

知名調查記者納普（George Knapp）也在聽證會上證實，「飛彈擊中後只是彈開，那物體繼續前進，甚至帶走了部分碎片」。

事件發生時，葉門外海正處於戰區，美軍艦艇與飛機持續攔截胡塞武裝的飛彈與無人機。這段影片引發質疑，包括它是否拍下對軍艦的潛在威脅？抑或是一種無法解釋的現象？然而，美國國防部官員僅回應「無可奉告」，而五角大廈轄下的「全域異常解決辦公室」（AARO）至今未就此影像做出判斷。

除伯利森展示的影片外，聽證會上還有兩名退役美空軍人員作證，分享他們過去目擊巨大UFO的經歷。

▲美國空軍老兵努切特利、UAP目擊者威金斯9日在國會大廈出席關於目擊不明異相的聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

退役空軍憲兵努切特利（Jeffrey Nuccetelli）表示，2003年在加州范登堡空軍基地服役時，曾有波音公司承包商目擊一個發光紅色方形物體，靜止懸停於飛彈防禦設施上方，隨後消失在山後。同一晚，他接獲警衛通報，另一個巨大長方形飛行物一度停留在基地上空45秒，之後以極高速度消失。

另一名退役軍人博蘭德（Dylan Borland）則回憶，2012年夏季在維吉尼亞州蘭利空軍基地親眼目睹一個邊長約30公尺的三角形飛行物。他表示，該物體沒有聲音，表面材質似乎「流動或變化」，並能在幾秒內急速上升至民航機高度，過程中未造成任何氣流或聲響。他聲稱，自從那次目擊事件後，自己在情報單位的職涯受到嚴重影響。

聽證會尾聲，眾議員露娜（Anna Paulina Luna）再次播放影片並詢問證人感受，大多數人承認感到害怕，唯獨納普表示欣慰，因為「這些畫面終於能被公眾看見」。至於影片是否真能證實UFO存在，相關單位尚未定論，但在國會層級公開討論，已使外界對軍方透明度與調查誠信產生更大關注。