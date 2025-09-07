基隆人優先！托育員專業訓練招生中　10/7前報名搶席次

▲培育專業托育人才，基隆市府10月開辦134小時訓練課程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市托育服務品質，培養更多具備專業知能與實務能力的托育人員，基隆市政府兒童及少年事務處（以下簡稱兒少處）將於2025年10月18日至12月21日，於德育護理健康學院辦理自費「托育人員訓練課程」。課程以上課時間以週六、週日為主，並以設籍基隆市民為優先錄取對象。報名時間自即日起至10月7日止，民眾可選擇現場、郵寄或網路方式報名。

兒少處副處長吳雨潔表示，本次訓練課程是依據托育實務需求精心規劃，總計134小時。內容包括兒童及少年福利與權益保障相關法規導論（18小時）、嬰幼兒發展（18小時）、嬰幼兒照護技術（36小時，外加8小時練習）、嬰幼兒健康照護（18小時）、嬰幼兒環境規劃及活動設計（18小時），以及親職教育與社會資源運用（18小時）。課程設計理論與實務並重，全面強化托育人員的專業素養與照護能力。

兒少處也提醒報名者，凡修業期滿且學科、術科成績均達60分以上者，將由市政府頒發結業證書。需特別注意的是，術科課程不得請假，否則無法領取結業證書；而專業訓練課程（單科）出席率應達三分之二以上。

謝國樑指出，市府積極培育托育人員，目標在提升整體托育量能，減輕家長托育壓力。透過系統性的專業訓練，不僅能提升托育人員的照護與教育能力，更能強化其面對突發狀況的應變能力，進一步建立讓家長更安心的托育體系。

● 報名連結：http://reurl.cc/9nDeR8