「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

▲加油站員工加錯油，害柴油車引擎受損，判賠26萬。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

林姓男子於2023年3月20日駕駛妻子名下自用小客車，至基隆市麥金路「全國新城加油站」加油，不料員工誤將「95無鉛汽油」加入「限用柴油」的車輛，導致引擎受損。車主劉女依民法及消費者保護法向加油站提出民事損害賠償訴訟，基隆地方法院法官判決加油站需賠償維修費用及懲罰性賠償金，共計25萬9500元。

判決指出，劉女主張其丈夫於2023年3月20日駕駛其名下車輛至全國加油站公司的「全國新城加油站」加油，員工卻誤加汽油，造成車輛引擎受損。劉女因此請求17萬3000元的維修費用、18萬1500元的維修期間代步費用，以及懲罰性賠償金。

全國加油站辯稱，消保法第51條關於懲罰性賠償金的規定旨在懲罰惡性企業經營者，而本案員工誤加油並非故意所致，事後也已積極聯繫並支付維修費用予維修廠商，並無消極不作為之情事，因此不應適用懲罰性賠償。

法官審理後認為，維修費用17萬3000元與加錯油事件間具相當因果關係，應予賠償。此外，法官指出，加油站加錯油品事件屢見不鮮，被告應建立標準化管理流程（如以牌示等方式向消費者確認油品種類），但被告未採取相關措施，因此認定有過失，判決懲罰性賠償金於損害額0.5倍（8萬6500元）範圍內應予准許。

至於代步費用18萬1500元，法官指出，維修期間長達4個月是因車輛為歐洲進口車且使用二手零件維修，期間較長，但該項請求無理由，不予准許。最終，法官判決全國加油站需賠償修復費用17萬3000元及懲罰性賠償金8萬6500元，總計25萬9500元。全案可上訴。