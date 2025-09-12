基隆男欠罰單10萬...車停分署前　觸動「智慧扣車」秒查扣

▲停錯地方慘了！欠繳罰單大戶福斯車分署門口遇「智慧扣車」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名邱姓男子因積欠逾10萬元交通罰鍰，遭行政執行署宜蘭分署列管。昨（11日）上午，邱男名下福斯車輛由友人駕駛，臨停基隆東信路分署辦公室前買早餐時，正好觸動公務車上「行動車牌辨識系統」，當場遭貼封條扣車。所幸邱男友人立即聯繫邱男，辦妥分期繳款，才免於被拖吊。

宜蘭分署說明，此次與基隆監理站、宜蘭縣政府財政稅務局合作，商借財稅局的「行動車牌辨識系統」裝設於公務車上，沿途掃描比對欠款車牌。昨天系統一啟動，就發現邱男所屬2014年出廠的福斯車，執行人員隨即依法張貼封條並拍照存證。

經查，邱男長期未繳交通罰鍰，雖多次接獲通知仍置之不理，且金額持續累積。駕車的友人事後得知車輛遭查封，驚訝之餘立即致電邱男，邱男同意繳清但無法一次付清，遂委託友人代辦分期繳納，展現還款誠意。宜蘭分署遂同意將車輛交由友人保管，暫免拖吊。

宜蘭分署提醒，積欠各項公法上金錢債務若不處理，移送強制執行後，分署可依法扣薪、扣存、扣車甚至拍賣不動產，呼籲民眾及早處理，以免得不償失。

基隆市近年積極推動「智慧扣車」，透過與市府交通處合作，利用路邊停車收費系統即時比對欠款車輛，並結合監理站與財稅局的行動辨識科技，加強查扣欠款、欠稅車輛，強化執行效能。