　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆男欠罰單10萬...車停分署前　觸動「智慧扣車」秒查扣

▲基隆男欠繳逾10萬罰單 車停執行分署前遭當場查扣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲停錯地方慘了！欠繳罰單大戶福斯車分署門口遇「智慧扣車」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名邱姓男子因積欠逾10萬元交通罰鍰，遭行政執行署宜蘭分署列管。昨（11日）上午，邱男名下福斯車輛由友人駕駛，臨停基隆東信路分署辦公室前買早餐時，正好觸動公務車上「行動車牌辨識系統」，當場遭貼封條扣車。所幸邱男友人立即聯繫邱男，辦妥分期繳款，才免於被拖吊。

宜蘭分署說明，此次與基隆監理站、宜蘭縣政府財政稅務局合作，商借財稅局的「行動車牌辨識系統」裝設於公務車上，沿途掃描比對欠款車牌。昨天系統一啟動，就發現邱男所屬2014年出廠的福斯車，執行人員隨即依法張貼封條並拍照存證。

▲基隆男欠繳逾10萬罰單 車停執行分署前遭當場查扣。（圖／記者郭世賢翻攝）

經查，邱男長期未繳交通罰鍰，雖多次接獲通知仍置之不理，且金額持續累積。駕車的友人事後得知車輛遭查封，驚訝之餘立即致電邱男，邱男同意繳清但無法一次付清，遂委託友人代辦分期繳納，展現還款誠意。宜蘭分署遂同意將車輛交由友人保管，暫免拖吊。

宜蘭分署提醒，積欠各項公法上金錢債務若不處理，移送強制執行後，分署可依法扣薪、扣存、扣車甚至拍賣不動產，呼籲民眾及早處理，以免得不償失。

基隆市近年積極推動「智慧扣車」，透過與市府交通處合作，利用路邊停車收費系統即時比對欠款車輛，並結合監理站與財稅局的行動辨識科技，加強查扣欠款、欠稅車輛，強化執行效能。

▲基隆男欠繳逾10萬罰單 車停執行分署前遭當場查扣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆男欠繳逾10萬罰單 車停執行分署前遭當場查扣。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

►阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

►「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

►替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亞錦賽中華隊　24人名單出爐
于朦朧爆「拒潛規則」遭冷凍3年！　2月前工作室突註銷
Lulu、陳漢典遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點
吳宗憲「百萬紅包」有但書！　陳漢典Lulu鬆口全說
U18換投「球用丟的」網炸鍋！　總教練廖宏淵回應了
陳漢典閃婚親友嗨！陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝光
台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展
陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

登南湖大山跌倒「右膝十字靱帶斷裂」 黑鷹直升機救援送醫

酒駕5犯男辯：已戒酒不會再犯　盼換半年免囚被打臉

休旅車「幽靈式開法」外側鬼切左轉　機車攔腰猛撞騎士慘摔

剪刀男恐嚇檳榔攤「要拿檳榔及菸」　監視器拍下犯罪過程結局曝

網咖殺嬰纏訟2年還在吵死因！頸部血點或臍帶繞頸...沒醫院幫鑑定　

查緝跨境走私！驚見郵購禽流感疫苗　調查員：這種注心安的嗎？

基隆男欠罰單10萬...車停分署前　觸動「智慧扣車」秒查扣

幫老公分擔辛苦打工全沒了！她誤信投資虛幣...2個月被騙130萬

屏東長治2鄉長都貪污判囚8年　古佳川公款買阿妹演唱會將入獄

嘉義漁船船長甲板作業　遭起網機「絞斷3指」狂噴血！海巡急救援

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

登南湖大山跌倒「右膝十字靱帶斷裂」 黑鷹直升機救援送醫

酒駕5犯男辯：已戒酒不會再犯　盼換半年免囚被打臉

休旅車「幽靈式開法」外側鬼切左轉　機車攔腰猛撞騎士慘摔

剪刀男恐嚇檳榔攤「要拿檳榔及菸」　監視器拍下犯罪過程結局曝

網咖殺嬰纏訟2年還在吵死因！頸部血點或臍帶繞頸...沒醫院幫鑑定　

查緝跨境走私！驚見郵購禽流感疫苗　調查員：這種注心安的嗎？

基隆男欠罰單10萬...車停分署前　觸動「智慧扣車」秒查扣

幫老公分擔辛苦打工全沒了！她誤信投資虛幣...2個月被騙130萬

屏東長治2鄉長都貪污判囚8年　古佳川公款買阿妹演唱會將入獄

嘉義漁船船長甲板作業　遭起網機「絞斷3指」狂噴血！海巡急救援

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

開刀途中「偷溜去跟護士色色」　英醫褲脫一半被抓包

登南湖大山跌倒「右膝十字靱帶斷裂」 黑鷹直升機救援送醫

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

丈夫不舉無法圓房　30歲女遭公公硬闖進房間「要幫忙生小孩」

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

鄧愷威恐無緣先發對決道奇3巨投　本人回應強調「心態彈性」

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

沖繩疑出現「龍捲風」！　日氣象廳緊急發布注意報

【驚險逃生】陸蟹過馬路下秒轎車經過...路人目睹嚇傻

社會熱門新聞

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

住戶喝到屍水　高大成曝1前提問題不大

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

50人喝到屍水！北市水塔腐屍「非大樓住戶」

「台灣臀后」曾找親姊下海　僅1家人知她在拍片

即／台鐵深夜事故　男遭火車撞擊「左腳掌斷肢」

即／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手

台中男遭刺胸喪命　「撐傘穿病服」最後身影曝

醉男坐車上拒酒測挨罰18萬　結局逆轉

強盜殺害女講師！張嘉瑤遭判死刑20年未槍決　聲請再審遭駁回

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

更多熱門

相關新聞

基隆狠爸枕頭悶死5歲兒遭起訴　法院裁定續押

基隆狠爸枕頭悶死5歲兒遭起訴　法院裁定續押

基隆市一名45歲簡姓男子涉嫌以枕頭悶死5歲親生兒子，案發後被收押偵辦。基隆地檢署今（11日）偵查終結，依成年人故意對兒童犯殺人罪及公共危險罪將簡男起訴，並移審基隆地院。法官審理後，認為簡男涉犯重罪，且有逃亡之虞，裁定羈押。

卡拉OK嗨唱男醉倒沙發　睡到隔天死了

卡拉OK嗨唱男醉倒沙發　睡到隔天死了

酒醉男基隆廟口咆哮還襲警　下場慘了

酒醉男基隆廟口咆哮還襲警　下場慘了

基隆地檢署打造更生事業群　促就業新契機

基隆地檢署打造更生事業群　促就業新契機

基隆托育員專業訓練招生中　10/7前報名搶席次

基隆托育員專業訓練招生中　10/7前報名搶席次

關鍵字：

交通罰款智慧扣車行政執行基隆市

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

陳漢典是Lulu偶像！《康熙》超閃同框片被挖

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面