地方 地方焦點

基隆十全公園親子園遊會　笑聲滿載共築幸福城市

▲基隆十全公園親子園遊會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲千名親子嗨翻十全公園！基隆親子園遊會「笑」應幸福城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒童及少年事務處於今（13日）在十全公園舉辦盛大親子園遊會，吸引近千名家長帶著孩子熱情參與。現場洋溢著歡笑與活力，處處可見親子互動的溫馨畫面，不僅凝聚了社區情感，更為基隆推動「有愛幸福城市」的目標邁出亮眼一步。

活動內容豐富多元，包括親子律動、趣味闖關遊戲等，讓孩子們在遊戲中勇於挑戰自我、收穫滿滿。完成闖關任務的家庭還可獲得精美小禮物，無論大人或小孩都樂在其中。現場同時安排了多場精彩音樂演出，包括「鼓動森林音樂工作室」帶來的爵士鼓表演、「不老樂團」的木箱琴演奏，以及吉他、大提琴與古琴的融合演出，為活動增添豐富的藝術氛圍。

▲基隆十全公園親子園遊會。（圖／記者郭世賢翻攝）

兒少處處長林麗蟬親自到場參與，她表示：「這場親子園遊會不僅促進了家庭成員之間的情感連結，也讓孩子們透過遊戲與音樂，體驗生活中的快樂與成長的意義。這是基隆市推動兒童幸福成長的重要一步。」

本次活動由基隆市政府兒童及少年事務處主辦，並聯合七堵親子館、仁愛親子館、信義親子館、七堵室內兒童樂園、中正室內兒童樂園、仁愛室內兒童樂園、基隆市天愛銀家、基隆市教保發展協會等多個單位共同協辦。此外，準公共幼兒園也積極參與，為活動注入更多能量與資源。

林麗蟬強調，孩子的笑容是城市最美的風景。市府將持續舉辦更多親子活動，讓每一個家庭都能在歡笑中建立更深的連結，讓孩子在愛與陪伴中茁壯成長。她也期盼市民一同參與，用行動守護孩子的童年時光，攜手打造一座讓孩子安心成長、家庭幸福共融的溫暖城市。

▲基隆十全公園親子園遊會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆十全公園親子園遊會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆十全公園親子園遊會。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

