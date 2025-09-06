　
社會 社會焦點 保障人權

阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區磺溪路今（6）日下午2時許發生一起驚險意外，一名年約5歲的鄭姓男童在自家農田玩耍時，不慎誤踩阿公裝的繩索型捕獸夾（俗稱山豬吊），右腳踝當場遭夾困。經消防人員緊急救援，男童已順利脫困，意識清楚且能自行站立。

▲自家農田成陷阱！5歲童誤踩阿公裝「山豬吊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防山豬卻傷孫，萬里農地私設山豬吊，5歲童誤觸夾傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市消防局獲報後迅速派員趕抵現場，救援人員一邊安撫男童情緒，一邊使用破壞器材剪斷繩索。經初步檢傷發現，捕獸夾正好夾住男童腳踝部位，雖未造成出血，且腳趾仍能活動，但腳踝已出現明顯紅腫與勒痕。

據了解，該捕獸裝置為男童阿公所設，由於當地地處山區，農田經常遭受山豬破壞作物，為保護心血才安裝防護裝置。事發當時男童由舅舅陪同在田間活動，父母並未在場。

▲自家農田成陷阱！5歲童誤踩阿公裝「山豬吊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

動保處處長楊淑方表示，經查現場為地主私設山豬吊，導致孫子玩耍時誤觸鋼索。雖然男童未受重傷，但此舉已違反《新北市動物保護自治條例》，動保處已派員到場了解，除進行宣導外，也將依法開罰。

楊淑方強調，山豬吊屬殘忍狩獵工具，常導致動物肢端壞死，甚至脫水死亡，不僅危害動物生命，更嚴重威脅公共安全。依自治條例規定，任何人不得製造、販賣、陳列、出租、出借或使用獸鋏或金屬材質套索陷阱，違者可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，並得按次處罰。

動保處呼籲民眾切勿使用或販售山豬吊、捕獸鋏，若發現違規情事請立即通報，共同維護動物生命及公共安全。

▲自家農田成陷阱！5歲童誤踩阿公裝「山豬吊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

09/05 全台詐欺最新數據

賊偷高中生腳踏車　金山警8天火速破案

新北市一名蔡姓高中生日前與朋友在金山區中山路用餐後，發現平時代步上學的腳踏車不翼而飛，急忙向金山警分局金山派出所報案。警方接案後迅速展開調查，僅用8天時間便成功破案，並於8月27日將涉案的44歲羅姓男子逮捕，協助蔡姓學生順利尋回愛車。

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

新北玩具銀行10年展　彰化組團取經促共融

總銷破2千億！　愛山林、宏匯攜手奪「全台最大捷運聯開案」

