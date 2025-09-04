替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

▲18歲男幫少年「出頭」持BB槍逼道歉，下場出爐。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名劉姓國中生為替學妹出氣，夥同已成年的鄭姓男子及曾姓等三名學弟，約王姓少年談判。過程中，鄭男持BB槍抵住王姓少年頭部逼迫道歉，隨後劉少等人再以鋁棒圍毆，導致王姓少年頭部受傷、臉部瘀青。基隆地院審理後，依聚眾鬥毆罪判處鄭男7月徒刑，其餘4名涉案少年則由少年法庭審理中。

據了解，劉姓、曾姓、龔姓與廖姓4名少年為從小一起長大的好友。2年前，當時就讀國中的劉少得知王姓學弟在校騷擾鄧姓及王姓學妹，為替學妹討回公道，便找來剛滿18歲、從事送貨工作的鄭姓男子，與曾姓等三名死黨，透過另一名王姓學弟邀約王少至市區保齡球館談判。

待王少現身後，一行人將其拉至後方防火巷。鄭男以BB槍抵住王少頭部，逼迫他向兩名學妹道歉。待鄧姓與王姓學妹離開後，劉少等人隨即徒手或持鋁棒圍毆王少，造成其頭皮撕裂傷、左眼周圍鈍傷、頭部擦傷及左手中指挫傷等傷勢。

警方接獲報案後，調閱保齡球館周邊監視器，陸續將鄭男及劉少等5人查獲到案。基隆地檢署依聚眾鬥毆罪起訴鄭男，其餘4名少年則移送少年法庭審理。

法官認為，鄭男雖不知王少實際年齡，但可預見其與劉少等人同樣年幼，卻仍參與施暴，因此依聚眾鬥毆罪判處7月徒刑。劉少等4名少年目前仍在少年法庭審理中。