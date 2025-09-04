　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲18歲男幫少年「出頭」持BB槍逼道歉，下場出爐。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名劉姓國中生為替學妹出氣，夥同已成年的鄭姓男子及曾姓等三名學弟，約王姓少年談判。過程中，鄭男持BB槍抵住王姓少年頭部逼迫道歉，隨後劉少等人再以鋁棒圍毆，導致王姓少年頭部受傷、臉部瘀青。基隆地院審理後，依聚眾鬥毆罪判處鄭男7月徒刑，其餘4名涉案少年則由少年法庭審理中。

據了解，劉姓、曾姓、龔姓與廖姓4名少年為從小一起長大的好友。2年前，當時就讀國中的劉少得知王姓學弟在校騷擾鄧姓及王姓學妹，為替學妹討回公道，便找來剛滿18歲、從事送貨工作的鄭姓男子，與曾姓等三名死黨，透過另一名王姓學弟邀約王少至市區保齡球館談判。

待王少現身後，一行人將其拉至後方防火巷。鄭男以BB槍抵住王少頭部，逼迫他向兩名學妹道歉。待鄧姓與王姓學妹離開後，劉少等人隨即徒手或持鋁棒圍毆王少，造成其頭皮撕裂傷、左眼周圍鈍傷、頭部擦傷及左手中指挫傷等傷勢。

警方接獲報案後，調閱保齡球館周邊監視器，陸續將鄭男及劉少等5人查獲到案。基隆地檢署依聚眾鬥毆罪起訴鄭男，其餘4名少年則移送少年法庭審理。

法官認為，鄭男雖不知王少實際年齡，但可預見其與劉少等人同樣年幼，卻仍參與施暴，因此依聚眾鬥毆罪判處7月徒刑。劉少等4名少年目前仍在少年法庭審理中。

【更多新聞】

►新北球場驚見「羌王」落難！5cm獠牙全露　獸醫揭「防身利器」

►實在太丟臉！妹跟媽爆料他欠錢...基隆男丟鞭炮　還拿鋁棒K人

►男欠債9千改用K他命抵償　價差3千被認定販毒！重判7年半

►夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

►重罰6萬元！基隆運將未停讓斑馬線行人　撞傷人判刑2月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新青安重大鬆綁！　營建股11檔飆漲停
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

酒後男人間隔會變小！瞬間撕破麻吉衣服硬舔　他反擊傷人賠8萬

台南76歲翁駕車出事了！右轉突衝撞機車...行人險挨撞

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

恐怖瞬間曝！台中女騎士遭聯結車「吞噬」　重輾胸腹四肢亡

屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

「4個兒子全死了」台中百歲獨居嬤跌地求救　見警泣訴辛酸

快訊／高雄女腐屍今解剖查死因　妹悲痛現身：先把後事處理好

偷吃人夫開房拍性愛片　小三辯「沒交往只有啪啪」要賠30萬

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

酒後男人間隔會變小！瞬間撕破麻吉衣服硬舔　他反擊傷人賠8萬

台南76歲翁駕車出事了！右轉突衝撞機車...行人險挨撞

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

恐怖瞬間曝！台中女騎士遭聯結車「吞噬」　重輾胸腹四肢亡

屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

「4個兒子全死了」台中百歲獨居嬤跌地求救　見警泣訴辛酸

快訊／高雄女腐屍今解剖查死因　妹悲痛現身：先把後事處理好

偷吃人夫開房拍性愛片　小三辯「沒交往只有啪啪」要賠30萬

城隍迎花神、保生送平安　台南北區廟埕文化親子手作活動9/20登場

卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

女大生認識網友遭性侵！惡狼因這首歌栽了

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

快訊／手術害2死　網紅名醫200萬交保

更多熱門

相關新聞

妹跟媽爆料　基隆男丟鞭炮+鋁棒K人

妹跟媽爆料　基隆男丟鞭炮+鋁棒K人

新北市一名郭姓男子因不滿妹妹及妹夫將自己積欠廠商工程款一事告知母親，去年6月17日晚間，先以電話恐嚇陳姓妹夫，隨後前往妹妹住處丟擲鞭炮，還持鐵鎚作勢砸車，更在附近道路持鋁棒毆打妹夫，造成其左手挫傷。妹妹一家不堪其擾，決定報警處理。基隆地院近日審結，依恐嚇危害安全罪及傷害罪，判處郭男有期徒刑3月及拘役20日，得易科罰金。

基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任

基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任

基隆教育建設雙箭齊發　通學環境、東信校舍全面升級

基隆教育建設雙箭齊發　通學環境、東信校舍全面升級

邱佩琳偕同警局長林信雄　守護學童過馬路

邱佩琳偕同警局長林信雄　守護學童過馬路

基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯下場曝

基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯下場曝

關鍵字：

基隆市BB槍鋁棒聚眾鬥毆

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面