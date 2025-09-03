「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水樂園　老闆暖心原諒爆紅

▲父親為了給兒子難忘生日，闖進水上遊樂園。（圖／翻攝自Telegram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名父親晚上帶著11歲兒子闖入一間關閉的水上遊樂園，被監視器拍下2人在各個設施中開心遊玩的樣子，遊樂園老闆事後發現男子其實是他的員工，因為1個原因最後決定不懲罰男子，暖心故事爆紅。

事件發生在俄羅斯哈巴羅夫斯克市(Khabarovsk)當地水上遊樂園Brosko Volna aqua park，遊樂園關閉1小時後，監視器拍到晚間11時左右，一名男子為了給11歲兒子一個難忘的生日禮物，偷偷帶著兒子闖進遊樂園中遊玩。

影片中可看到，男子先帶著兒子跳進泳池中玩水，後來又跑到樓上其他設施中遊玩，模樣看起來非常開心。

水上遊樂園老闆Kseniya Rudenko表示，他本來打算將男子開除，但得知對方的理由後被打動，「我們沒有開除他，而是調查了他的情況，試圖了解他為什麼這樣做，他的動機很單純，只是想為兒子創造一個難忘的回憶」。

水上樂園對外表示，因為這件事情讓他們發現管理工作上的疏失之處，才能把問題處理掉，也能夠理解男員工的動機，最後決定不會做出懲處，「有時候生活給我們這些教訓，不只是為了讓我們洩怒或是懲罰，而是為了提醒我們一些事情」。