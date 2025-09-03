　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水樂園　老闆暖心原諒爆紅

「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水上樂園　老闆暖心原諒爆紅。（圖／翻攝自Telegram）

▲父親為了給兒子難忘生日，闖進水上遊樂園。（圖／翻攝自Telegram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名父親晚上帶著11歲兒子闖入一間關閉的水上遊樂園，被監視器拍下2人在各個設施中開心遊玩的樣子，遊樂園老闆事後發現男子其實是他的員工，因為1個原因最後決定不懲罰男子，暖心故事爆紅。

事件發生在俄羅斯哈巴羅夫斯克市(Khabarovsk)當地水上遊樂園Brosko Volna aqua park，遊樂園關閉1小時後，監視器拍到晚間11時左右，一名男子為了給11歲兒子一個難忘的生日禮物，偷偷帶著兒子闖進遊樂園中遊玩。

影片中可看到，男子先帶著兒子跳進泳池中玩水，後來又跑到樓上其他設施中遊玩，模樣看起來非常開心。

水上遊樂園老闆Kseniya Rudenko表示，他本來打算將男子開除，但得知對方的理由後被打動，「我們沒有開除他，而是調查了他的情況，試圖了解他為什麼這樣做，他的動機很單純，只是想為兒子創造一個難忘的回憶」。

水上樂園對外表示，因為這件事情讓他們發現管理工作上的疏失之處，才能把問題處理掉，也能夠理解男員工的動機，最後決定不會做出懲處，「有時候生活給我們這些教訓，不只是為了讓我們洩怒或是懲罰，而是為了提醒我們一些事情」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽
知名經紀人癌逝！「月經異常量多」就醫確診
AJ哥遭打臉！　社會局要求說明
18歲男開賓士找女友慘死　每天回家陪吃晚餐...嬤悲傷崩潰
性侵29少女！藏6817部性影像　遭求重刑25年
快訊／江祖平爆「性侵男正面照」胸前出現SET！　三立回應了
母稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！　女兒收骨灰包裹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男半夜被2鬣狗拖出帳篷「徒手插眼反擊」　爸聽慘叫聲火把救人

聽到主人哭聲　英國短毛貓特別叼「最愛玩具」打氣：馬麻別難過

蜜蠟除毛發現美容師「戴可錄影智慧眼鏡」　女崩潰：有在拍嗎

想和25歲妻享受「快樂時光」　誇張爸「下藥迷昏女兒」意外殺人

失智老主人把臘腸犬養成「24公斤巨球」　護理師心疼收編幫減肥

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

每天和貓兄弟相處！邊牧「折手手坐姿」爆紅　網笑：連表情都像貓

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

金正恩訪中「御用廁所」帶著走！　嚴防便便、毛髮洩DNA機密

金正恩座車號牌曝！這串數字暗藏「堅決抗美」決心　展現中朝同盟

罕見！金正恩訪中「不見軍方高層陪同」　可能原因曝光

「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水樂園　老闆暖心原諒爆紅

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

高雄人妻大搞百合戀情還劈腿！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

上《不熈娣》跳舞被虧肢障瘋傳！ kevin老師自嘲是56歲生日禮物

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

法官不信「收錢嘿咻是抱好感交往」　韓女星沈默9年發聲：我痊癒了

知名經紀人罹亮細胞癌病逝！「月經異常量多」就醫確診　卵巢長20cm瘤

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

即／韓首爾殺人事件　2人當場停止心跳

川普「對等關稅」被判違法　美股大跌

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

川普指控　中俄北韓密謀反美

波蘭母女3人化糞池慘死　警追詭異真相

金正恩愛女罕見隨行出訪　可望繼承北韓大權

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

北韓官媒曝光金主愛訪中畫面

Google「搜尋壟斷」判決　Chrome、安卓無需分離

特斯拉「罕見敗訴」　駭客挖出1證據成關鍵

Vogue傳奇安娜溫圖卸任！新美女總編曝光

更多熱門

相關新聞

民眾檢舉「騎士酒駕載童」　酒測0.57警方竟放人

民眾檢舉「騎士酒駕載童」　酒測0.57警方竟放人

高雄市楠梓區一名孫姓男子向媒體投訴，指控加昌派出所員警在處理一起酒駕案件時疑似「輕放」。他表示自己親眼目睹李姓男子酒後騎車載小孩，行為相當危險，他隨後將監視器畫面提供給警方，沒想到雖然員警到場進行酒測，並確認李男確實有飲酒，最後卻沒有依規定送辦，讓他質疑警方執法有瑕疵，駕零容忍根本是口號。對此，高雄市警察局也已經介入調查，初步認定員警處理有瑕疵。

川普指控　中俄北韓密謀反美

川普指控　中俄北韓密謀反美

普丁：從未反對烏克蘭加入歐盟

普丁：從未反對烏克蘭加入歐盟

中對俄一般護照「試行免簽」

中對俄一般護照「試行免簽」

習普會簽署20餘項雙邊合作文件 會後設宴進行茶敘

習普會簽署20餘項雙邊合作文件 會後設宴進行茶敘

關鍵字：

俄羅斯水上樂園父子監視器Brosko Volna aqua park

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

即／韓首爾殺人事件　2人當場停止心跳

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面