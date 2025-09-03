男半夜被2鬣狗拖出帳篷「徒手插眼反擊」　爸聽慘叫聲火把救人





▲男子遭鬣狗拖出帳篷。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非一名男子參加派對後在野生動物保護區內睡著，夜間發現自己被2隻飢餓鬣狗拖出帳篷，計畫帶到森林中當大餐，他立即驚醒，把手伸進鬣狗的喉嚨和眼睛反擊，最後尖叫聲引來55歲父親上前幫忙，才終於獲救。

27歲男子霍爾斯(Nicolas Hohls)在南非夸祖魯納塔爾省北部伊西曼格利索濕地公園(iSimangaliso Wetland Park)參加派對後睡著，睡夢中發現自己的腿被2隻鬣狗咬住，並且拖出帳篷。

A KwaZulu-Natal farmer says he is lucky to be alive after being mauled by two hyenas while sleeping in his tent at the Cape Vidal campsite in the iSimangaliso Wetland Park at the weekend. | @SakhiNxumalohttps://t.co/O5epOv9hv8 — News24 ???????? (@News24) September 2, 2025

霍爾斯表示，他醒來後開始拼命掙扎，還把手伸進鬣狗的喉嚨與眼睛中反擊，慘叫聲成功驚醒55歲父親柯林(Colin)，對方立即拿著火把趕到現場。

柯林表示，當他看到霍爾斯全身是血嚇了一大跳，第一時間差點認不出來是兒子，鬣狗或許是被他手上的火把與喊叫聲嚇到，最後轉身跑走。

霍爾斯送醫發現，臉部、頭皮、腿部和手都受了重傷，縫了70多針，最後還接受整形外科手術才能修復。

柯林表示，兒子當天參加派對活動喝了許多酒，回到帳篷後雖然有記得把門拉上，但為了通風留了一個小縫，可能因為這樣才讓鬣狗闖入，他們一家在該地露營多年，以前都感覺十分安全，然而近來卻常發生野生動物攻擊事件，提醒其他到當地露營的遊客一定要提高警覺。