國際

普丁最新表態：不反對烏克蘭加入歐盟

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁首度表態：不反對烏克蘭加入歐盟。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

俄羅斯總統普丁今天表示，莫斯科從未反對烏克蘭加入歐盟，並認為在保障俄羅斯與烏克蘭安全方面，有可能達成某種共識。普丁在中國會晤斯洛伐克總理費佐時，批評部分歐洲領導人稱俄羅斯可能進一步入侵歐洲的說法，形容這種言論是「歇斯底里」與「恐怖故事」。

談及2022年的烏克蘭局勢，普丁指出，俄羅斯是被迫作出回應，因西方國家在北約支持下，試圖「吞併後蘇聯地區」，對莫斯科安全造成威脅。他強調：「至於烏克蘭加入歐盟，我們從未表示反對，但若涉及北約，情況就不同了。」

普丁還提到，他曾於8月15日在阿拉斯加峰會與美國總統川普討論烏克蘭安全問題。他說：「若衝突結束，烏克蘭的安全可透過多種方式保障，我認為在這方面有可能找到共識。」他強調，任何解決烏克蘭衝突的協議都不能以犧牲俄羅斯安全為代價：「當然，烏克蘭如何確保安全是其自身決定，但這不能損害其他國家，尤其是俄羅斯的安全。」

此外，普丁讚揚斯洛伐克在國際關係上秉持「獨立自主」的立場，對費佐表示：「我們高度重視貴國政府所奉行的獨立外交政策。」他並建議費佐切斷對烏克蘭的天然氣供應。

費佐是唯一出席北京二戰紀念活動的歐盟成員國領導人，以親俄立場聞名，多次批評基輔政府，並阻撓歐盟對莫斯科的部分制裁，理由是制裁可能威脅斯洛伐克的能源安全。

09/01 全台詐欺最新數據

普丁俄羅斯烏克蘭歐盟

