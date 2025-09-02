中對俄一般護照「試行免簽」　陸外交部：歡迎更多俄羅斯朋友

▲俄羅斯護照。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國方面宣布，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持一般護照人員試行免簽政策。中國外交部發言人郭嘉昆2日在舉行例行記者會上，也證實此事，並呼籲，歡迎更多來自俄羅斯的遊客到訪中國。

一名記者向郭嘉昆提問，「據報導，中俄雙方一直在探討，便利人員往來的新措施，這次雙方領導人會晤，是否就此進行了討論？有何成果？發言人能否介紹有關情況？」

郭嘉昆表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持一般護照人員試行免簽政策，俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透社）

郭嘉昆說道，在兩國元首戰略引領下，中俄關係維持高水準運作，中方高度重視，兩國人員往來便利化議題，支持兩國民眾加強交往，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係作出積極貢獻，「我們歡迎更多的俄羅斯朋友多來中國、常來中國。」

2023年8月，中俄恢復了團體旅遊免簽政策，促進兩國遊客互訪量回升。中國先前也與俄羅斯締結了互免簽證協定，並對俄羅斯實施過境免簽政策，境內停留時間已延長至240小時。

根據統計，2024年中國內地接待俄羅斯入境遊客150.35萬人次，較去年同期成長115.1%。根據俄羅斯旅遊業者協會近日發布的消息，2025年上半年，近66.2萬俄羅斯人搭飛機訪問中國，年增幅超過70%。