　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中對俄一般護照「試行免簽」　陸外交部：歡迎更多俄羅斯朋友

▲俄羅斯護照。（圖／CFP）

▲俄羅斯護照。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國方面宣布，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持一般護照人員試行免簽政策。中國外交部發言人郭嘉昆2日在舉行例行記者會上，也證實此事，並呼籲，歡迎更多來自俄羅斯的遊客到訪中國。

一名記者向郭嘉昆提問，「據報導，中俄雙方一直在探討，便利人員往來的新措施，這次雙方領導人會晤，是否就此進行了討論？有何成果？發言人能否介紹有關情況？」

郭嘉昆表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持一般護照人員試行免簽政策，俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透社）

郭嘉昆說道，在兩國元首戰略引領下，中俄關係維持高水準運作，中方高度重視，兩國人員往來便利化議題，支持兩國民眾加強交往，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係作出積極貢獻，「我們歡迎更多的俄羅斯朋友多來中國、常來中國。」

2023年8月，中俄恢復了團體旅遊免簽政策，促進兩國遊客互訪量回升。中國先前也與俄羅斯締結了互免簽證協定，並對俄羅斯實施過境免簽政策，境內停留時間已延長至240小時。

根據統計，2024年中國內地接待俄羅斯入境遊客150.35萬人次，較去年同期成長115.1%。根據俄羅斯旅遊業者協會近日發布的消息，2025年上半年，近66.2萬俄羅斯人搭飛機訪問中國，年增幅超過70%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父緊急送醫！牽愛妻病房前集氣
國一「3車追撞」駕駛燒成焦屍　瞬間炸成火球畫面曝
快訊／十軍團下士檢修自走砲慘遭斷指　1.5小時後才找回
快訊／聯合航空客機「宣布緊急狀態」！急返航
豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺
32歲男打拳擊「眼睛上吊」亡　家屬告6人結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中對俄一般護照「試行免簽」　陸外交部：歡迎更多俄羅斯朋友

參加閱兵怎樣算合作行為？　沈有忠坦言要「事後認定」

「731部隊少年班」培養SOP曝　專挑14至18歲…他坦言：因為易洗腦

「柱柱姐變柱柱姨」　沈有忠批洪秀柱出席93閱兵「昨是今非」

相隔一天！越南九二閱兵搶先登場　解放軍儀仗司禮大隊分兵出席

抗戰避談「日本」　沈有忠只稱「若干國家」發動侵略戰爭

習普會簽署20餘項雙邊合作文件　會後設宴進行茶敘

中俄蒙三方元首北京會談　習近平提「互信、互利、上合協作」三建議

四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走　村民急攔截派人輪班把守

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中對俄一般護照「試行免簽」　陸外交部：歡迎更多俄羅斯朋友

參加閱兵怎樣算合作行為？　沈有忠坦言要「事後認定」

「731部隊少年班」培養SOP曝　專挑14至18歲…他坦言：因為易洗腦

「柱柱姐變柱柱姨」　沈有忠批洪秀柱出席93閱兵「昨是今非」

相隔一天！越南九二閱兵搶先登場　解放軍儀仗司禮大隊分兵出席

抗戰避談「日本」　沈有忠只稱「若干國家」發動侵略戰爭

習普會簽署20餘項雙邊合作文件　會後設宴進行茶敘

中俄蒙三方元首北京會談　習近平提「互信、互利、上合協作」三建議

四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走　村民急攔截派人輪班把守

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

急重症訓練再升級！麻豆新樓醫院攜手消防隊　提升救護人員專業戰力

王彩樺醫美過度遭轟！認「不敢隆鼻」原因曝　泛淚喊話酸民：饒了我吧

H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」　產檢獲開機許可嗨翻

U18中華隊熱身賽終戰6投登板！帕蘇拉又敲安打　最終0比2不敵美國

快訊／PLG職籃有望「擴編選秀」　新軍洋基工程加入補強本土戰力

狗狗3度越獄應徵「養老院吉祥物」　終於錄取已上工8年

桃園分署9月聯合拍賣會　搶手5層樓建物1920萬標出

自駕撞死人！特斯拉「罕見敗訴」判賠75億　駭客挖出1證據成關鍵

aespa回歸主視覺引熱議！網笑稱致敬多力多滋　造型神似藍心湄、鄭秀文

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

大陸熱門新聞

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」影片衝31萬觀看

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家壟斷

莫迪的外交平衡術　牽手俄、發文感謝中

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走 村民急攔截派人輪班把守

中俄蒙三方元首北京會談 習近平提「互信、互利、上合協作」三建議

普丁凌晨搭車1.5小時抵京 多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

解密陸「九三閱兵」觀禮大禮包 「紅黃綠」三色對應廣場座位

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

陸男衝撞輾人釀2死1傷！驚悚畫面曝

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」吞8顆止痛藥淚崩

更多熱門

相關新聞

即／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光

即／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光

北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀請，將出席3日的93大閱兵，1日乘專用列車自平壤啟程赴中，凌晨通過兩國邊境。《路透》捕捉的最新畫面可見，這輛綠皮防彈火車現已抵達北京。

俄中簽30年天然氣管線協議　年供500億m³

俄中簽30年天然氣管線協議　年供500億m³

習普會簽署20餘項雙邊合作文件 會後設宴進行茶敘

習普會簽署20餘項雙邊合作文件 會後設宴進行茶敘

金正恩將抵北京！　妻女、金與正可能隨行

金正恩將抵北京！　妻女、金與正可能隨行

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

一張圖看出席北京93閱兵24國名單　自由度評比14國為「不自由國」

關鍵字：

中國俄羅斯免簽政策中俄護照

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面