國際

蜜蠟除毛發現美容師「戴可錄影智慧眼鏡」　女崩潰：有在拍嗎

▲▼Ray-Ban Meta智慧眼鏡功能升級。（圖／路透）

▲Ray-Ban Meta智慧眼鏡。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名女子到當地沙龍進行巴西式蜜蠟除毛時，中途意外發現工作人員臉上戴的竟然是Meta和雷朋合作的智慧眼鏡，由於該眼鏡有錄影功能，讓她事後愈想愈不對勁，為自己的隱私感到擔心，分享在網路後爆紅。

在網路上擁有10萬粉絲的女子納瓦羅(Aniessa Navarro)，近來在TikTok上分享蜜蠟除毛時遇到的奇怪事件。她在影片中表示，她到曼哈頓當地美容中心European Wax Center預約除毛服務，意外發現美容師臉上戴著智慧眼鏡。

@niessaxoxo_ What should I do? #europeanwaxcenter #brazilianwax #metaglasses ♬ original sound - aniessanavarro

納瓦羅表示，她是該美容中心的常客，一開始完全沒注意到智慧眼鏡，只是開心和美容師聊天，「大約5分鐘後，我盯著她的眼鏡，突然發現是Meta眼鏡」，雖然對方強調只是戴在臉上、絕對沒有開啟或使用任何功能，也願意把眼鏡摘掉，仍讓她覺得非常不安，不確定自己到底有沒有被拍攝。

納瓦羅事後還是覺得很擔心，所以分享事件詢問網友意見。影片曝光後獲得700多萬點閱，許多網友勸她應該要向店家反映或是採取法律行動。

納瓦羅後來在其他影片中表示，她向店家投訴後只獲得基本回覆，客服說會再和門市人員確認便沒有下文，她同時也向2名律師諮詢意見，雖然律師都說她有充分理由可以提告，但她不想某人因為她被解僱，只希望自己的故事能幫助大眾提高警覺。

美容中心European Wax Center事後對外發表聲明，強調該名除毛師在進行服務時，智慧眼鏡是關閉狀態。

智慧眼鏡、蜜蠟除毛、紐約、Aniessa Navarro、Meta、北美要聞

