想和25歲妻享受「快樂時光」　誇張爸「下藥迷昏女兒」意外殺人

美國德州一名父親為了和妻子獨處享受「快樂時光」，竟然對出生2個月的女兒下藥，讓對方服下多款會昏睡的藥物，結果不小心導致女兒中毒死亡，面臨過失殺人罪指控。

33歲男子卡納萊斯(Adam Canales Jr)被控，2021年7月11日為了讓還是嬰兒的女兒入睡，不要打擾他與25歲妻子莎拉(Sarah Canales)，竟然對女兒下藥，使用包含苯海拉明(Benadryl)、ZzzQuil和右美沙芬(Dextromethorphan)等藥物。

卡納萊斯事後發現女兒已經沒有呼吸，趕緊撥打電話報案。警方調查發現，女嬰是死於多種混合藥物中毒，於2022年1月將這對夫妻逮捕。

卡納萊斯在法庭上坦承，他和妻子為了能夠獨處，經常給女兒服用這些藥物，誇張行為被地方檢察官斯坦尼克(Sunshine Stanek)痛批，非常自私又魯莽，將面臨最高20年刑期。妻子莎拉同樣被控過失殺人罪，正在等待審判。