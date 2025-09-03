　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區一名孫姓男子向媒體投訴，指控加昌派出所員警在處理一起酒駕案件時疑似「輕放」。他表示自己親眼目睹李姓男子酒後騎車載小孩，行為相當危險，他隨後將監視器畫面提供給警方，沒想到雖然員警到場進行酒測，並確認李男確實有飲酒，最後卻沒有依規定送辦，讓他質疑警方執法有瑕疵，駕零容忍根本是口號。對此，高雄市警察局也已經介入調查，初步認定員警處理有瑕疵。

▲投訴人（箭頭）提供理性男子騎車的監視器畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲投訴人（箭頭）提供李姓男子騎車的監視器畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫姓男子表示，案發時間在8月31日凌晨1點57分左右，地點位於楠梓區後昌路，當時李姓男子帶著酒意，騎乘機車載著年約幼稚園的小朋友路過該處，他立刻上前詢問：「你有沒有喝酒？」對方也承認當晚有飲酒。孫男隨即報警處理。

警方到場後，李男承認晚上有喝酒，也承認當下有碰機車，但強調是用牽的，不過孫男當下就有提供監視器影片給警方，足以證明對方說謊，明明是用騎的，隨後警方也替李男進行酒測，數值竟高達0.57毫克。

「當下警方還對他上銬帶回派出所，結果不到多久就放人了！」孫男氣憤表示，整個過程2名員警都有配帶執法紀錄儀，卻因警方宣稱「找不到交通工具」，最後李男既沒有依公共危險罪送辦，也沒收到酒駕罰單，直接被釋放，讓人質疑警方處理程序有嚴重瑕疵。

▲投訴人（箭頭）提供理性男子騎車的監視器畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

投訴人跟到場的員警解釋現場情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，高雄市警察局楠梓分局回應，員警在現場周邊巡視卻未見李男所駕駛的車輛，巷弄內也沒有其他監視器畫面能佐證，顯示李男飲酒的行為可能發生在駕車前或駕車後，難以直接認定酒後駕駛，因此在事證不足以成立「公共危險罪」，才讓李男於清醒後自行返家。

對於楠梓分局僅以「現場未見交通工具、事證不足」為由讓李男返家，一名資深警官看不下去，直言辦案不應僅止於此，否則難免讓外界懷疑有放水之嫌。該名警官強調，「警方依法管束後除調監視外，也應窮竟一切調查手段及方法，可先製作筆錄從找出破綻，小心查證才能勿枉勿縱，另10多分鐘再扣掉往返時間，要喝到0.57mg/L是喝多少酒呢？當事人能答得出嗎？」

另外一名承辦交通業務多年的警官也指出，案發當下，雖然無法證明李男是否在警方到場前的間隔時間內飲酒，但情況其實已有高度可疑：民眾檢舉其酒後駕車，酒測值又達0.57mg/L，李男本人承認有飲酒，報案人甚至提供監視器影像顯示其騎車至現場，這些線索都足以合理懷疑李男涉酒駕。依照程序，警方理應將人帶回派出所進一步釐清。

警官進一步建議，警方可要求報案人製作關係人筆錄，並調閱沿路監視器影像，以釐清李男在警方到場前後是否有再飲酒的情況。若能確認其酒測值係因酒後駕駛所致，依法應依《刑法》公共危險罪嫌移送法辦；若事證仍不足，也應將相關資料整理後函送地檢署偵辦，而不是僅以「無法確認飲酒時機」就放人，否則恐讓社會大眾質疑警方處理過程存有瑕疵。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

【詭異天黑】溪州濁水溪口沙塵暴狂襲！天色突變黑壓壓

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

獨／乾冰截肢詐保主嫌助友「燒重傷」成功理賠

台積電渣夫偷吃得性病　美女正宮反被家暴

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

快訊／高雄水泥車撞腳踏車！　女騎士遭捲車底當場慘死

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

更多熱門

相關新聞

SPA大亨無照酒駕撞死空少　判6年8月拒入監

SPA大亨無照酒駕撞死空少　判6年8月拒入監

商向詠強因兩度酒醉駕車，駕照遭到吊銷，但他仍無照上路。2023年11月間他第三度酒駕肇事，在台北市中心撞死一名過馬路的新加坡空少。向男賠償受害者家屬800萬元取得和解，仍被判刑6年8月定讞，台北地檢署傳喚向詠強9月2日入監服刑，但向卻未出現，檢方今(3日)發拘票指揮警方進行拘提，若向男逃匿不到案，將發布通緝。

提款購買美金 警及時攔阻投資詐騙

提款購買美金 警及時攔阻投資詐騙

才出車5分鐘！高雄水泥車右轉輾斃單車婦

才出車5分鐘！高雄水泥車右轉輾斃單車婦

雨刷捲洗錢案遭拘提　財產申報5層別墅值4280萬

雨刷捲洗錢案遭拘提　財產申報5層別墅值4280萬

26歲女要匯10萬給前夫 警查出警示帳戶即時阻詐

26歲女要匯10萬給前夫 警查出警示帳戶即時阻詐

關鍵字：

楠梓酒駕高雄警方公共危險監視器

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面