民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

高雄市楠梓區一名孫姓男子向媒體投訴，指控加昌派出所員警在處理一起酒駕案件時疑似「輕放」。他表示自己親眼目睹李姓男子酒後騎車載小孩，行為相當危險，他隨後將監視器畫面提供給警方，沒想到雖然員警到場進行酒測，並確認李男確實有飲酒，最後卻沒有依規定送辦，讓他質疑警方執法有瑕疵，駕零容忍根本是口號。對此，高雄市警察局也已經介入調查，初步認定員警處理有瑕疵。

▲投訴人（箭頭）提供李姓男子騎車的監視器畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫姓男子表示，案發時間在8月31日凌晨1點57分左右，地點位於楠梓區後昌路，當時李姓男子帶著酒意，騎乘機車載著年約幼稚園的小朋友路過該處，他立刻上前詢問：「你有沒有喝酒？」對方也承認當晚有飲酒。孫男隨即報警處理。

警方到場後，李男承認晚上有喝酒，也承認當下有碰機車，但強調是用牽的，不過孫男當下就有提供監視器影片給警方，足以證明對方說謊，明明是用騎的，隨後警方也替李男進行酒測，數值竟高達0.57毫克。

「當下警方還對他上銬帶回派出所，結果不到多久就放人了！」孫男氣憤表示，整個過程2名員警都有配帶執法紀錄儀，卻因警方宣稱「找不到交通工具」，最後李男既沒有依公共危險罪送辦，也沒收到酒駕罰單，直接被釋放，讓人質疑警方處理程序有嚴重瑕疵。

▲投訴人跟到場的員警解釋現場情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，高雄市警察局楠梓分局回應，員警在現場周邊巡視卻未見李男所駕駛的車輛，巷弄內也沒有其他監視器畫面能佐證，顯示李男飲酒的行為可能發生在駕車前或駕車後，難以直接認定酒後駕駛，因此在事證不足以成立「公共危險罪」，才讓李男於清醒後自行返家。

對於楠梓分局僅以「現場未見交通工具、事證不足」為由讓李男返家，一名資深警官看不下去，直言辦案不應僅止於此，否則難免讓外界懷疑有放水之嫌。該名警官強調，「警方依法管束後除調監視外，也應窮竟一切調查手段及方法，可先製作筆錄從找出破綻，小心查證才能勿枉勿縱，另10多分鐘再扣掉往返時間，要喝到0.57mg/L是喝多少酒呢？當事人能答得出嗎？」

另外一名承辦交通業務多年的警官也指出，案發當下，雖然無法證明李男是否在警方到場前的間隔時間內飲酒，但情況其實已有高度可疑：民眾檢舉其酒後駕車，酒測值又達0.57mg/L，李男本人承認有飲酒，報案人甚至提供監視器影像顯示其騎車至現場，這些線索都足以合理懷疑李男涉酒駕。依照程序，警方理應將人帶回派出所進一步釐清。

警官進一步建議，警方可要求報案人製作關係人筆錄，並調閱沿路監視器影像，以釐清李男在警方到場前後是否有再飲酒的情況。若能確認其酒測值係因酒後駕駛所致，依法應依《刑法》公共危險罪嫌移送法辦；若事證仍不足，也應將相關資料整理後函送地檢署偵辦，而不是僅以「無法確認飲酒時機」就放人，否則恐讓社會大眾質疑警方處理過程存有瑕疵。

