被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命





▲iPhone手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國一名34歲女子與男友一起吃完晚飯回到家中，卻遭到對方恐怖攻擊，被打到滿身是血的她，危急之中大聲呼叫Siri「撥打999報案」，讓警察緊急趕到家中，救出奄奄一息的她。

居住在蘭開夏郡喬利(Chorley)的34歲女子凱利(Emma-Louise Kelly)，今年1月11日在家中遭當時男友，45歲男子托馬斯(Lee Thomas)殘暴攻擊，整個施暴過程長達30分鐘，最後靠Siri救命。

警方趕到現場時，救出滿身是傷的凱利，發現過程中她遭到托馬斯多次掌摑、出拳毆打、勒頸、性猥褻與言語上侮辱等。托馬斯最後被判處6年4個月刑期。

凱利回憶當時可怕經歷表示，「我整個過程中都很害怕，以為我要死了，很無助又絕望，腦中一直想到我的寶貝女兒，後來我大聲呼叫Alexa和Siri撥打999，幸好Siri成功幫我報案，我沒有和接線員講到電話，但是接線員聽到了所有過程」。

凱利獲救後表示，「我非常感謝Siri幫我聯繫警方，如果沒有它，我可能就不會在這裡了」。

身為家暴與性侵害受害者，凱利決定勇敢出面，放棄匿名的權利，希望她的故事能幫助鼓勵其他有類似經驗的受害者，能夠勇敢站出來為自己伸張正義。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。