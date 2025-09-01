　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

▲▼Apple,蘋果,iPhone。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國一名34歲女子與男友一起吃完晚飯回到家中，卻遭到對方恐怖攻擊，被打到滿身是血的她，危急之中大聲呼叫Siri「撥打999報案」，讓警察緊急趕到家中，救出奄奄一息的她。

居住在蘭開夏郡喬利(Chorley)的34歲女子凱利(Emma-Louise Kelly)，今年1月11日在家中遭當時男友，45歲男子托馬斯(Lee Thomas)殘暴攻擊，整個施暴過程長達30分鐘，最後靠Siri救命。

警方趕到現場時，救出滿身是傷的凱利，發現過程中她遭到托馬斯多次掌摑、出拳毆打、勒頸、性猥褻與言語上侮辱等。托馬斯最後被判處6年4個月刑期。

凱利回憶當時可怕經歷表示，「我整個過程中都很害怕，以為我要死了，很無助又絕望，腦中一直想到我的寶貝女兒，後來我大聲呼叫Alexa和Siri撥打999，幸好Siri成功幫我報案，我沒有和接線員講到電話，但是接線員聽到了所有過程」。

凱利獲救後表示，「我非常感謝Siri幫我聯繫警方，如果沒有它，我可能就不會在這裡了」。

身為家暴與性侵害受害者，凱利決定勇敢出面，放棄匿名的權利，希望她的故事能幫助鼓勵其他有類似經驗的受害者，能夠勇敢站出來為自己伸張正義。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也
福島食品將全面取消管制　食藥署長：台灣人去日本吃得很開心
台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」　工作人員全看傻
快訊／台灣納智捷電動車宣布降價
北京93閱兵　台灣擬出席政要名單一次看
台灣新車銷量慘跌！　最新排名曝
床邊有簾子！　「逢甲大學宿舍」豪華照曝
H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊樂園和爸媽走散　男童獨自走在「30公尺高軌道上」驚險畫面曝

寵物貓爪意外刺進指甲縫　女幾天後送進急診被迫「拔除指甲」

吉娃娃太黏「沒趴主人腿上就生病」　女幫牠做「專屬把拔」爆紅

搭機右耳突聽不到「以為耳膜爆掉」　女就醫發現腦內藏腫瘤15年

女想牽手被玩遊戲尪冷落　貼心貓「立刻伸毛掌安慰」：馬麻我在

男空服員突然掀開哺乳巾　新手媽「當眾放送胸部」怒控被侵犯

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

印尼議員豪宅被洗劫！爆擁19土地28豪車　疑早已逃到新加坡

拿到全額獎學金　中國留學生遭拘36小時「5年不得入境美國」

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

印尼議員豪宅被洗劫！爆擁19土地28豪車　疑早已逃到新加坡

拿到全額獎學金　中國留學生遭拘36小時「5年不得入境美國」

「2機相撞墜毀」瞬間畫面曝！科羅拉多州機場空難　釀1死3傷

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

快訊／阿富汗6.0強震至少250死500傷　展開大規模救援

惡女沖10倉鼠進馬桶傳IG炫耀　台中動保處：最高判2年+罰200萬

每一次都特別珍貴！喬科維奇直落3輕取史特魯夫　美網8強再遇弗里茨

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

蔡依林豪宅社區首見轉手　鄰居持有5年獲利975萬元

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

獨／汐止夫妻遭投資詐騙絕望雙亡　車手「收1次錢」判囚1年4月

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

9月日韓美妝大進擊！THREE、3CE、rom＆nd快閃官網一次掌握

未經核准在港區操作無人機恐收上百萬罰單　請民眾遵守規定

許瑋甯升格當媽自拍照美翻、吳謹言秒回少女顏　4招養出產後好氣色

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

國際熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

他搶小孩紀念帽　遭網友肉搜起底

他看大谷噴掉千萬　死後1原因害妻被查稅

2台人「沖繩溺斃」細節曝！下水10分鐘就失蹤

阿富汗強震250死500傷　展開大規模救援

大韓航空班機延誤　竟因空服集體遲到

繞過國會　川普取消49億美元援外資金

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

東京AV片場驚見腐屍！35歲男1習慣慘遭棒擊致死

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

30多年前埋下！黛妃「時空膠囊」意外曝光

更多熱門

相關新聞

好友「輪流開槍」玩命遊戲！他當場爆頭亡

好友「輪流開槍」玩命遊戲！他當場爆頭亡

英國1名退伍軍人和好友在美國德州休士頓進行一場致命「遊戲」，兩人頭戴防彈頭盔，在家中輪流朝對方頭部開槍，導致他頭部中彈當場死亡，而開槍的好友則被依謀殺嫌疑逮捕。

金城青商會攜蔡宗豪推「愛陪伴」推廣共融教育防治家暴

金城青商會攜蔡宗豪推「愛陪伴」推廣共融教育防治家暴

清潔員做一半「6000元喊到2萬」　他報警傻眼了

清潔員做一半「6000元喊到2萬」　他報警傻眼了

台灣有事準備參戰？　英防相駁斥

台灣有事準備參戰？　英防相駁斥

中國籍惡狼在英國性侵偷拍下藥　受害者破百人

中國籍惡狼在英國性侵偷拍下藥　受害者破百人

關鍵字：

家暴女性英國SiriEmma-Louise Kelly報警

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

可能有新颱風　路徑估大迴轉

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面