習普會簽署20餘項雙邊合作文件　會後設宴進行茶敘

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（2）日上午在北京人民大會堂與俄羅斯總統普丁舉行雙邊會談。習近平表示，中俄關係經受住國際風雲變幻的考驗，成為永久睦鄰友好、全面戰略協作和互利共贏的大國典範，「中方願與俄方加強高層交往，支持彼此發展振興，在涉及核心利益和重大關切上協調立場，推動兩國關係邁向更高水平。」

習近平指出，中俄應以重大項目引領合作，打造標杆工程，推動利益深度融合，同時，增強合作韌性，提升合作默契，鞏固合作大局。

習近平強調，兩國元首相互出席對方舉辦的二戰勝利紀念活動，彰顯作為主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國的大國擔當，展現捍衛二戰成果和史觀的決心。

習近平重申，推動全球治理倡議，強調中俄都支持主權平等、國際法治與多邊主義，將在聯合國、上合組織、金磚、二十國集團等平台加強協作。

普丁則表示，俄中關係達到歷史最高水準，展現高度戰略性，習近平5月訪俄並出席蘇聯衛國戰爭勝利80周年活動，而他此行出席中國抗戰勝利80周年紀念，體現兩國在二戰中並肩作戰、守望相助，並成為當今關係的重要基礎，「俄方願持續深化高層交往和務實合作，推動雙邊關係長遠發展。」

雙方同時簽署能源、航天、人工智能、農業、檢驗檢疫、衛生、科研、教育、媒體等領域20餘份雙邊合作文件。會後，兩國元首就共同關切的國際及地區議題深入交換意見，並進行小範圍茶敘和午宴。