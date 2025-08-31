　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港房市慘　建築工失業轉做清潔：等外勞休息才能開工

▲▼香港建築工。（圖／香港01）

▲香港工程量萎縮，大量建築工失業。（圖／香港01／廖雁雄攝）

文／香港01

香港建造業最新失業率達7.2%，按年升2.9個百分點，2.58萬人失業，成為香港眾多行業之冠。有從事釘板的本地建築工人稱，去年底開始求職困難，近一個月更無法「轉盤」失業。他不滿外勞可以穩定地開工一個月，但本地工人有如替工，「等外勞休息嚟開工」。為養起一家四口，他轉做日薪僅500元的清潔散工，以及搬到租金較便宜的單位。

香港私營工程量萎縮，同時持續輸入外勞，建造業總工會理事長周思傑認為影響本地工人流轉。工會目前收到約300宗本地工人失業求助，以及過千人反映開工不足，平均每月工數只有16工。他認為部分工種已有充足勞動力，呼籲政府精準輸入外勞，保障本地工人優先就業。

發展局回覆指失業率上升主因是私營工程量下降，現時計劃下共有8 016個獲批而仍然有效輸入勞工配額，主要涉及空調製冷設備技工、泥水工，以及消防設備技工等。

44歲的洪先生從事釘板約10年，他原本工作的地盤上月竣工後一直未找到新工作。他說以往工作機會多，3日内就能「轉盤」，平均每月可開20至25工，月薪達約3萬。

▲▼香港建築工。（圖／香港01）

去年底開始，他留意到身邊多了說普通話工人，同期他開始求職困難，至少半個月才能找到新工，有同行更已失業半年，被逼提早退休。他批評外勞有合約保障，工作較穩定，本地工人飯碗卻朝不保夕。

本地釘板工人洪先生說，「外勞一上嚟就簽約，上齊一個月工，本地人就等外勞休息嚟開工。我哋咁辛苦做呢行，學咗幾年技術不斷提升自己，就係想養起頭家，????家請曬外勞，我哋唔需要做啦？」（外來一來就簽約，上滿一個月工，本地人只能等外勞休息才開工，我們這麼辛苦做這行，學了幾年技術不斷提升自己，就是想養得起家庭，現在請外勞，我們不用做了？）

洪先生與太太育有兩名子女，其中一名剛剛出生。作為家中唯一的經濟來源，他近日轉行做清潔炒散，500元的日薪難以支撐家庭開支。重返地盤復工之日未明，他們一家搬至較小的單位，每月節省3、4千元租金。

香港建造業扎鐵職工會副主席方萼華從事扎鐵14年，去年6月首次失業3個月。之後即使成功求職，每月只能開約15工，認為較香港輸入外勞前大幅減少。部份較年輕的工人更因此轉行，從事裝修、保安等行業。

▲▼香港建築工。（圖／香港01）

發展局規定，除非有特殊原因或取得當局批准，否則工程聘請的本地全職工人和輸入外勞必須符合「二比一」比例。本地工人每周工作35小時便符合「全職」定義，方萼華認為機制有漏洞，部份本地工人可能被削減開工日數仍能滿足「二比一」規定，導致開工不足。

香港建造業總工會理事長周思傑指，私營工程數量大幅萎縮，部份專做私營工程的工人轉往政府工程，惟據他了解大部份政府工程有輸入外勞，影響本地工人就業機會及流轉。工會目前收到約300多宗本地工人失業的求助，另有過千人認為有開工不足，平均每月只能開16工，最受影響的工種包括釘板、落石屎、泥水工等。

周思傑指，現時部份工種已有充足本地勞動力，惟部分專業例如燒焊工仍然稀缺，呼籲發展局精準輸入外勞，並可諮詢業界，保障本地職員的就業機會。

發展局表示，近期建造業失業率上升主因是私營工程量下降，其中裝修維修工程跌幅較明顯，導致從事有關工程的普通工人失業。惟發展局指，建造業輸入勞工計劃只容許申請輸入技術工人，非普通工人。就近期失業的普通工人，當局指會積極統籌業界加強向普通工人宣傳，提供津貼，鼓勵他們接受培訓成為技術工人。

截至今年7月，發展局共就建造業輸入勞工計劃批出7350個仍然有效的配額，連同計劃之前已批准並計入此計劃的666個有效配額，計劃下共有8 016個獲批而仍然有效輸入勞工配額，主要涉及空調製冷設備技工、泥水工，以及消防設備技工等。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

08/30 全台詐欺最新數據

