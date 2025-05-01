防墜落、抗高溫！新北勞工局長赴營造工會　勞動節強化職安宣導

▲新北勞工局長陳瑞嘉、理事長胡和澤與獲獎模範勞工合影。（圖／新北市勞工局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

欣逢五一勞動節，新北市勞工局長陳瑞嘉今（1日）特別前往新北市營造業職業工會，向第一線從事泥水、鷹架、鋼筋等勞工朋友致上誠摯敬意，並提醒會員平時就要建立安全意識，務必重視施工風險與夏日防範熱危害。同時陳局長也頒發模範勞工表揚獎狀，感謝勞工的努力與貢獻。

陳瑞嘉致詞時表示，五一勞動節是屬於全體勞動者的重要節日，他特別代表侯友宜市長向勞工朋友祝賀節日快樂。他指出，目前勞動節放假制度不一致，有些人休假、有些人仍須上班，導致許多家庭在孩子接送與照顧方面產生不便。為此，侯市長長期呼籲中央應推動五一勞動節全國統一放假，盼能真正落實對勞工的尊重與照顧。

▲新北勞工局長陳瑞嘉致詞。

談及職場安全，陳瑞嘉強調，營造業工作場域風險高，長年來也是職災發生率最高的產業之一，常見高處墜落、物體飛落及機具操作不當等事故，他特別叮囑從業人員務必遵守安全規範。隨著氣溫逐漸升高，新北市勞檢處已於4月28日啟動「熱危害專案檢查」，針對高溫作業場所進行查核，要求雇主落實防暑降溫措施。他也分享過去赴非洲考察期間曾因高溫中暑的親身經歷，提醒勞工朋友應適時補充水分、關注身體狀況，避免熱危害發生。

陳瑞嘉也受邀親自頒發模範勞工獎狀，肯定勞工朋友在崗位上的專業與敬業精神。他表示，營造業是城市發展的基礎，未來包括淡江大橋等重大建設完工後，將有助改善交通、提升生活便利性。新北市政府也將持續與各產業工會密切合作，強化職場安全監督機制，打造友善、安全、具尊嚴的勞動環境，讓每一位辛苦付出的勞工都能安心工作、幸福生活。