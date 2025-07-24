南韓變態虐待移工！他被當「活磚塊」吊堆高機　同事狂笑瘋拍照

▲南韓全羅南道羅州市某磚頭工廠，發生外籍移工遭綁堆高機凌虐的離譜事件。（圖／全南移工人權網絡，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓全羅南道一處磚頭工廠近日爆出駭人畫面！一名來自斯里蘭卡的外籍移工，遭到同事以透明膠膜綑綁在堆高機上，不僅被強行吊起、拖行，周遭工人甚至嬉笑錄影，絲毫未加阻止，引發南韓社會譁然。南韓總統李在明痛批「是野蠻的侵害人權行為」，承諾嚴懲到底。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，南韓公民團體「全南移工人權網絡」今（24）日公開影片，指出這起事件發生於今年2月26日，在全羅南道羅州市一家磚頭工廠內，一名30多歲斯里蘭卡籍男性移工，慘遭其他工人用塑膠膜綁在堆高機所載的磚塊堆上，動彈不得。

堆高機啟動後，將該名移工連人帶磚舉起，並在工廠內拖行移動。

令人震驚的是，現場其他工人非但沒有制止，反而發出笑聲，甚至還有人拿出手機拍攝，似乎將此視為娛樂。一名疑似韓國籍的男子更朝空中吊掛的受害移工怒斥，「知道你做錯事了嗎？你應該要說『我錯了』啊！」

事件曝光後引發南韓社會強烈譴責！全南移工人權網絡指出，該起事件殘酷踐踏移工的人權，反映出南韓職場長期以來存在的歧視與暴力文化。該組織24日上午在羅州市廳前召開記者會，要求徹查事件真相，並對加害者究責，同時呼籲政府針對農村與工業區移工的工作環境展開實地調查。

工廠負責人向韓媒《OhMyNews》坦承事件屬實，並表示涉事工人事後向受害者道歉，稱「只是開個玩笑」。但他也坦承，被害人在事後精神上受到嚴重衝擊，因此決定為該起事件向外界致歉。

南韓總統李在明24日在臉書分享該則影像，並公開譴責事件，「看到影片時幾乎不敢相信自己的眼睛，這是對社會弱勢明確的『人權侵害』！我無法接受在一個自詡為民主典範、文化強國的社會中，發生這種事件。更何況，過去大韓民國也是靠許多人前往海外追尋工作機會所支撐起來的，我們應該替那些為了生計大老遠跑來韓國的移工著想。」

南韓雇用勞動部亦宣布，已針對涉事工廠啟動特別勞檢，將調查是否存在職場霸凌、暴力與勞動權侵害，包括業者是否違法拖欠勞工薪資。另外，南韓政府將擴大至其他農村及高風險地區的外籍移工雇主，展開全國性勞動環境普查。