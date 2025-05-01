前公使楊文昇嫖女清潔工還詐領交際費　害國家丟臉二審仍判緩刑

▲我國駐奈及利亞前公使楊文昇（右）涉貪1.5萬元交際費，二審仍判處緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

外交部前駐奈及利亞公使楊文昇，2018年間外派期間與當地的女清潔工性交易，最後遭外交部記一大過，也遭懲戒法院判決休職1年。不僅如此，他2020年間利用不實單據，請領「館長交際費」獲得美金483.36元（約新台幣1萬5467元），遭檢方依照「利用職務詐取財物罪」提起公訴，一審判刑2年、褫奪公權1年，並宣告緩刑5年。案經上訴，高等法院二審駁回上訴，仍給予緩刑。

楊文昇在2018年7月9日至2020年9月16日派駐奈及利亞，擔任我國貿易辦事處之公使及館長。但他派駐期間，惹出不少風波。2020年7月間，曾任館長職務宿舍清潔的女工出面，稱2018年間被楊文昇性騷擾，更出示2人在宿舍內同床、在健身房等處的親密照片。

事件爆發後引起爭議，外交部調查時，楊文昇稱「是她要錢，我們才有一種交易買賣」。外交部最後認定他與女清潔工在職務宿舍性交易，敗壞官箴，記一大過處分。

另外監察院也介入調查，楊文昇在答詢時稱這是「合意交易」、「金錢援助」、「脫光一起洗澡」，但辯稱並非「性交易行為」。甚至在他向外交部提出的申復書中還說，「婚外性行為已除罪化，本案發生在住宅臥室私密空間，屬個人隱私，未影響社會公序」。監察院最後認為他行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，違規情節重大，嚴重影響公務員形象與政府聲譽，全票通過彈劾，送交懲戒法院議處。懲戒法院也判決將他休職1年。

不僅如此，台北地檢署也查出楊文昇在2020年3、4月間，共有5次宴請外賓的行程因故取消，但他仍以不實單據，向外交部請領「館長交際費」，外交部核准後撥款美金483.36元（約新台幣1萬5467元）。檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」提起公訴。一審法院將他判刑2年、褫奪公權1年，並宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應提供150小時義務勞務。案件上訴第二審。

楊文昇上訴指稱，自己擔任公務員數十年，頗有貢獻；此外，自己並非貪財之人，犯後也始終認罪，本案的不法所得財物數額不高並已全數繳回。所以自己「情堪憫恕」，建請高等法院減刑。但高院二審認為，楊文昇身為駐外使節，一言一行均代表國家形象，遵守法令意識及自我要求程度應遠高於一般公務員；但他卻有違國家託付，且無視國民對於公務員廉潔性之要求，利用職務上機會詐取財物，使國家在外清廉形象蒙羞，難認有何情堪憫恕之情，因此高院不予減刑，駁回上訴。本案仍可上訴第三審。