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宜蘭清潔工誘10名少年拍不雅照還性侵　二審減刑改判7年4月

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲清潔工引誘多名青少年，並側錄下不雅影片，二審遭判刑7年4月。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭擔任清潔工的郭姓男子，透過通訊軟體引誘10名未滿18歲的青少年，脫褲自慰，並藉機以手機側錄下少年們自瀆的影片，或偷拍洗澡畫面，甚至還引誘其中一名少年，性侵得逞。案經少年們家長發現後，報警逮捕郭男，檢方提起公訴，一審將郭男重判9年，案經上訴，高等法院二審28日將他改判刑7年4月。可上訴。

本案判決指出，現年28歲的郭姓男子，因僅有國中學歷，謀生不易，只能擔任清潔工，家境貧寒。但他以不詳的方式，引誘多名未滿18歲的青少年，拍下不雅影片。其中犯案時間最久的，是針對某少年從2021年6月起，到2022年1月間，他多次拍下該名少年裸露器官的洗澡畫面。

此外，在這段期間內，他也透過臉書MESSENGER通訊軟體，引誘多名少年脫褲自慰，郭男則趁機以手機側錄下少年的不雅影片，並上傳到自己的雲端硬碟中。一直到2022年6月間，郭男總計拍下9名青少年的不雅影片，其中還有一名未滿12歲的兒童。另外，郭男在2022年1月間，也引誘一名未滿14歲的國中生，性侵得逞後，還拍下不雅影片。總計共10名被害少年。

由於郭男上傳影片太頻繁，遭美國「國家失蹤及受剝削兒童中心及虛擬專用網路（NCMEC-VPN）」，向我國通報，宜蘭地檢署獲報後分案偵辦；另外有多名被害少年的家長也提出告訴，檢警循線逮捕郭男，並依照《兒童及少年性剝削防制條》等多項罪名，提起公訴。

法院審理時，郭男坦承犯行，但他辯稱，自己學識不足，所以不知道這些行為違法。一審法院仍認定有罪，重判有期徒刑9年。案經上訴，由於郭男一審已經與2人和解，二審又有新的被害人願意接受和解，全案於28日二審宣判，高院減輕刑度，改判有期徒刑7年4月。

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