大罷免失敗遭綠營逼宮　傅崐萁：賴清德借柯建銘項上人頭以謝國人

▲立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免落幕，民進黨團幹部近日爆發請辭潮，綠營也將檢討聲浪指向立院民進黨團總召柯建銘。國民黨團總召傅崐萁今（29日）表示，大罷免才剛結束，民進黨內的小罷免就開始了，總統賴清德要借柯建銘項上人頭以謝國人。

針對民進黨內鬥風波，傅崐萁說，賴清德上任一年多，國家永無寧日，天天都是紛紛擾擾，大家生活在鬥爭當中。大罷免剛結束，民進黨內的小罷免就開始了。由賴清德發起的對在野黨無差別的大罷免，在大失敗之後，馬上要借柯建銘項上人頭以謝國人，這齣非常難看的宮廷大戲在今天正式落幕。

傅崐萁表示，賴清德雖然是用「英系」的徐國勇擔任民進黨秘書長，但在逼宮連署過程當中，他們看到，發起大罷免的是賴清德，賴不但沒有跟國人道歉，還持續鬥爭國會。他們不禁想起，過去賴清德擔任台南市長時，對台南市議會用非常粗暴的方式，因為誰當了議長而不進議會；現在大罷免失敗，又拿國會來開刀，這是賴清德一貫的手法。

傅崐萁更說，柯建銘負隅頑抗，今天「賴系」跟「活水」兩大聯盟圍攻，八大門派在光明頂圍攻柯建銘，今天這個戲碼終於落幕，柯建銘能夠順利保全下來，也正式證明賴清德已經完全跛腳。

傅崐萁說，希望在剩下的這些垃圾時間裡，朝野能夠和諧些，能夠盡快為全國國人，把所有的民生法案、經濟法案以及對美關稅的相關法案，如何守住台灣的產業，朝野同心團結，一起來面對所有國際挑戰，也再次呼籲賴清德，不要常常拿國會來開刀，希望賴清德好好讓台灣能夠民生樂利，安居樂業，不要再搞鬥爭。國會的尊嚴不容總統比手畫腳，相信每個立委都帶著支持的民意，一起為國人做好所有產業振興、國家安定相關的事務。