政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免大失敗後，民進黨將矛頭指向黨團總召柯建銘，連身兼黨主席的賴清德總統都認為黨團應適度改組，被視為逼宮柯建銘。然而，柯建銘僅以「此時無聲勝有聲」作為回應。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（28日）表示，柯總召如果堅持不走，讓人想起「康熙力擒鰲拜」的往事，他直言，這不是他所熟識柯建銘。

游盈隆表示，823第二波大罷免7:0慘遭完封後，民進黨陣營不但暗潮洶湧，事實上，根本已經是火山爆發，檢討聲浪從中央到地方蜂湧而出，就像火山熔岩竄流地面一般，相當驚心動魄。

游盈隆指出，當前綠營反省檢討批判的重點有兩個，一個是路線，另一個是人，而對大罷免這種大型群眾運動功過的檢討，不可能只檢討路線，還必須檢討特定人，因為路線選擇是人決定及推動的。

至於檢討的對象應為何人？游盈隆認為，從去年二月開始，民進黨新權力核心，力主強硬對抗藍白，堅採衝突導向路線的人就是柯建銘，大罷免路線，本質上，是新盲動主義路線，若說是柯建銘路線，也若合符節。

游盈隆直指，郭國文與林淑芬是這次率先開砲的兩位民進黨立委，砲火都相當兇猛，郭國文說，對事不對人，要討論路線問題，林淑芬則說，沒有討論，沒有民主，八個字畫龍點睛，一語道破老柯領導下民進黨立院黨團的問題。

游盈隆說，衝突導向路線和缺乏黨內民主，正是今日民進黨一頭栽進大罷免風暴的根本原因，柯建銘這幾天成為眾矢之的，被明示或暗示辭職下台，是完全可以理解的。

之所以認為可以理解，游盈隆說明，因為，過去這八個月，柯建銘和曹興誠發動一場史無前例的災難性民主內戰，一起揮舞大罷免大旗，站在大罷免歷史浪頭，引領近千萬綠營群眾，瘋狂搖旗吶喊，誓言大罷免大成功，是何等的威風。

然而游盈隆表示，如今大罷免結果32:0，兵敗如山倒，支持者呆若木雞，不知何去何從，府院黨團都受重傷，台灣民主奄奄一息，柯建銘卻還死不認錯，卻還強硬地說，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？

游盈隆痛批，敗軍之將，不足以言勇，大罷免大失敗這件事如果是發生在日本戰國時代，帶頭的人早就切腹自殺，羞愧而死了，哪裡有可能還出來講一些不三不四的話?

不過，游盈隆也直言，這不是他熟識的柯建銘，他和許多民進黨人熟識的柯建銘，是一個豪氣干雲、一諾千金、頂天立地的男子漢，怎會為了一個立院黨團總召的位子，不惜繼續內亂，繼續傷害他熱愛的台灣與民進黨？他實在不敢相信，雖然一碼歸一碼，柯建銘一路走來對民進黨的貢獻有目共睹，但這不應該是離不開總召位子的原因。

游盈隆接著指出，美麗島823大罷免後民調出爐，顯示府院民意支持度持續下滑，已到了快收拾不住的地步，同時，全國68.5%的人對柯建銘反感，52%認為柯建銘應為大罷免負最大責任。

游盈隆表示，英國最偉大的政治家之一，邱吉爾說，「酒店打烊，我就走人」，何等豪邁瀟灑，柯總召應很熟悉這典故才對，如果堅持不走，清代康熙皇帝力擒鰲拜的往事，恐怕會開始浮現在許多人的腦海，相信這絕非飽覽群書的柯總召所樂見。

