　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

記者郭運興／台北報導

國民黨今(29日)舉辦「抗戰勝利暨台灣光復八十週年座談會」，前總統馬英九出席致詞表示，台灣人民抗日，要比大陸人民至少早30年，多少前輩為了反侵略與反殖民，付出心血乃至生命，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，這個歷史事實，不容任何人選擇性遺忘。他激動強調，民進黨不願承認抗日歷史，賴清德總統更絕口不提抗戰，自己身為中華民國前總統，要批判賴總統的不當，應該為不當言行向台灣人民鄭重道歉，更要牢記對日八年抗戰犧牲的國人。

馬英九於「抗戰勝利暨台灣光復八十週年座談會」致詞表示，今天很榮幸以中華民國前總統與中國國民黨前主席的身分，受邀參加本黨舉辦的座談會，和大家一起緬懷紀念這段既艱辛困難、光榮，又令人落淚的抗戰歷史。

馬英九表示，中華民國對日八年抗戰從民國26年（1937）到民國34年（1945年），是關係國家存亡、維護世界和平的重大歷史事件。就戰爭規模之大，動員人力、物力之多、戰區之遼闊、時間之冗長、傷亡與損失之慘重，也都是現代中國歷史上前所未有的大戰爭。

馬英九說，在中日雙方軍力如此懸殊、我方毫無勝算的情況下，中華民國政府堅持不投降、不妥協，全國軍民浴血奮戰，在中國大陸戰場上牽制了80萬現代化的日軍，使日軍無法完全投入太平洋戰場，而難以實現日軍原先打算跟納粹德國希特勒在中東會師的計畫。對於同盟國最終獲得二戰的勝利，有著不可磨滅的貢獻。

此外，馬英九強調，台灣人民的反日與抗日，要比大陸人民至少早30年。台灣人從清光緒21年(西元1895年)中日甲午戰敗，清廷割讓台、澎開始，台灣人抗日活動就從未停止過。從早年丘逢甲、姜紹祖、羅福星、林祖密、莫那魯道等志士的武裝行動，到林獻堂、蔣渭水、廖進平等志士爭取自治與民主的和平奮鬥，抗戰時期更有李友邦、丘念台、連震東等先賢投入參加，多少台灣前輩為了反侵略與反殖民，前仆後繼，付出心血乃至生命。

馬英九說，這些史實都證明台灣當時雖然仍是日本盤據了五十年的殖民地，但這些抗日志士他們效忠的祖國當然不是日本，台灣人抗日決心一向非常堅定，直到台灣在民國34年（公元1945年）回歸中國，也就是中華民國。可以說，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮。這個歷史的事實，不容任何人選擇性扭曲或遺忘！

接著，馬英九表示，今天紀念抗戰勝利與台灣光復八十週年，不是要挑起仇恨，不是要清算歷史舊帳，而是要記取歷史教訓，譴責侵略，防止戰爭，追求和平。但很遺憾的是，民進黨政府不願承認抗日這段歷史，賴清德總統更只是心念歐戰、緬懷日本人慣用名詞「終戰」，卻絕口不提抗戰，刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，更對不起抗日抗暴的台灣前輩。

馬英九直言，自己身為中華民國前總統，要在此批判賴總統的不當，應該為這些不當的言行向台灣人民鄭重道歉！

馬英九鄭重呼籲，凡我中華兒女，華夏子孫，絕對不能遺忘日本侵華的這段慘痛歷史，尤其是那些命運因此改變的平民老百姓，例如可憐的慰安婦阿嬤，一直等不到日本政府的正式道歉。日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化。

馬英九強調，希望在抗戰勝利暨台灣光復八十週年的此刻，所有人都能夠回顧歷史，記取教訓，尤其是賴清德總統，更要牢牢記住在對日八年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人。為了日後台灣人不再面臨戰火，為了兩岸共同的和平與繁榮，讓大家一起攜手努力，謝謝大家!

致詞結尾，馬英九表示，自己意猶未盡，為什麼？因為自己父母抗戰時都在重慶念大學，日本投降的消息一出來，他們兩人向親友借了錢，坐飛機從重慶到台北，還到了總統府一帶，當年那種感受不是現在大家能夠想像的。

馬英九提到，正好在這時候，過了不久母親就懷孕了，這段歷史非常有趣，自己跟台灣有這樣的一個關係。

馬英九也幽默表示，「我不是生在台灣？但我真的是made in taiwan，後來父母到香港去，自己在香港出生，但實際上自己是在台灣製造的，我賴都賴不掉」。

最後，馬英九強調，所以今天自己能夠當中華民國總統、國民黨主席這不是隨便得來的，這是一個歷史的因緣，大家說對不對？今天真的很開心能一起紀念抗戰這段歷史，「因為有這段歷史我們才有今天，因為我們抗戰，台灣才能在世界上頂天立地」，謝謝大家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不只珍奶！外媒介紹台灣「經典必喝飲品」
高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票
快訊／三讀通過！汽車舊換新最高減10萬元
快訊／北一女火警　害法務部、北檢都停電
快訊／普發1萬要來了！　立院通過韌性特別條例
快訊／中捷砍人案　判決最終結果出爐
滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」
藍湖颱風將生成　午後留意雷陣雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

「當家者逼柯建銘辭總召」　李艷秋批賴清德：不會醒悟自己是最大害

今黨團大會未談幹部改組　吳思瑤：開議前再沈澱思考一下

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

「當家者逼柯建銘辭總召」　李艷秋批賴清德：不會醒悟自己是最大害

今黨團大會未談幹部改組　吳思瑤：開議前再沈澱思考一下

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

楊柳受創！花蓮光復木瓜現金救助每公頃10萬　受理申請至9/11

東園少棒訪舊金山巨人喊鄧愷威學長加油　進休息室合影李政厚

擠不出母乳「4度找來泌乳師」也沒用　她崩潰！大票媽媽爆共鳴

亮珠寶／泰勒絲求婚戒掀復古風　古礦切割鑽散發溫柔光

戰狼仆街！吳京出品電影票房僅26萬元「6天就撤檔」

黃志芳與兒子一起扮動畫人物　和1500多名員工及眷屬歡度家庭日

雲林大埤詐騙機房豪宅再開賣　直上3千萬引熱議

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

12星座9月運勢出爐！獅子魅力全開、雙魚事業運爆棚

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

【開口2字笑翻全場】阿嬤「台味神翻譯」…大家秒懂XD

政治熱門新聞

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　PO文萬人讚爆

賴滿意度創新低　黃暐瀚分析後果

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

達共識！國防追加預算逾1億、減列8767萬　徐巧芯譴責林楚茵造謠

駁「談判都視訊」質疑！鄭麗君會盧特尼克畫面曝　政院怒斥造謠行徑

綠轟藍砍國防預算　馬文君曬刪除項目回擊

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

更多熱門

相關新聞

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

大罷免大失敗後，民進黨將矛頭指向黨團總召柯建銘，連身兼黨主席的賴清德總統都認為黨團應適度改組，被視為逼宮柯建銘。然而，柯建銘僅以「此時無聲勝有聲」作為回應。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（28日）表示，柯總召如果堅持不走，讓人想起「康熙力擒鰲拜」的往事，他直言，這不是他所熟識柯建銘。

傅崐萁轟卓榮泰「守碉堡說」　籲賴清德快撤換才是全民之福

傅崐萁轟卓榮泰「守碉堡說」　籲賴清德快撤換才是全民之福

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

賴滿意度創新低　黃暐瀚分析後果

賴滿意度創新低　黃暐瀚分析後果

關鍵字：

抗日二戰國民黨民進黨馬英九賴清德台灣

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面