政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁轟卓榮泰「守碉堡說」　籲賴清德快撤換才是全民之福

▲▼立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免後內閣改組，行政院長卓榮泰28日與新任閣員共同出面介紹改組後陣容；卓榮泰提到，總統府如同在高山上守碉堡，行政院則是每天都在渡河搶灘。對此，國民黨團總召傅崐萁轟，卓榮泰不要再整天守碉堡，應跟國人站在一起，呼籲賴清德撤換卓榮泰，這才是全民之福。

傅崐萁指出，賴清德在大罷免、大失敗之後，還違逆全國的民意，不但沒有向國人道歉，也沒有團結全國國人，卻選擇英系、有戰鬥的徐國勇，來擔任黨的秘書長，賴清德從來不知道什麼是悔改，什麼是傾聽民意，完全擺出戰鬥的姿態，持續攻擊在野黨。

傅崐萁說，卓榮泰說他每天在守碉堡，這是一個國家，2300萬人都在條船上，不要他每天在碉堡裡，跟人民是隔絕的，應該要跟所有人在同一條船上。卓榮泰早就不適任，他在碉堡上，表示他把碉堡外的人都當成敵人，呼籲賴清德跟全國國人道歉，並撤換卓榮泰，才是全民之福。

另，對於今日院會將處理114年度追加預算，傅崐萁表示，只要跟民生有關的、跟產業有關的，國民黨團全力支持，甚至加碼，希望產業得到國家力量的支持，至於讓台灣頻臨倒閉的能源政策，朝野應該要好好的討論，尤其要傾聽產業的聲音，不能都一昧孤行，不能再把人民血汗錢往無止盡的洞來丟，國民黨不會支持，國防安全有需要的，國民黨都會全力支持。

08/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

傅崐萁卓榮泰賴清德內閣

