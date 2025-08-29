美軍售積欠逾6100億武器　WSJ：若順利交付「台灣國防預算」會更高

▲空軍射擊愛國者二型飛彈。（圖／國防部提供）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》28日一篇社論指出，台灣總統賴清德宣布，2030年前國防預算提升至GDP的5%，希望向華府表明，自己是一個值得美國支持的安全夥伴。不過，這卻受到美國對台軍售積欠嚴重影響，如果美國確實運送武器，台灣的國防預算可能更高。

賴政府計畫，2030年前國防支出達到GDP的5%，其中明年國防預算將占GDP的3.3%，與今年的2.5%相比大幅成長，甚至已接近北約3.5%的最新軍費目標，顯示台灣致力於「透過力量實現和平」。

不過，儘管烏俄戰爭可能讓習近平對台動武更加謹慎，他仍未放棄把台灣納入統治。考慮到習近平要求解放軍在2027年前完成備戰，在面對生存威脅時加大威懾的方面，台灣所採取的行動，依然太過遲緩。

▲解放軍在台灣周邊頻繁軍演。（圖／路透社）



根據喬治梅森大學（George Mason University）統計，美國對台軍售積欠（backlog）情況嚴重，尚未交付的武器價值超過200億美元。美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，如果美國改善外國軍售程序，每年交付更多武器，台灣的國防支出或許很容易達到GDP的4%。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今夏進行26輪台海封鎖兵推，結果顯示幾乎所有情況都會造成傷亡，台灣天然氣恐怕在約10天內耗盡，部分情境下會爆發實彈交火，「美國損失數百架戰機和數十艘軍艦」。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）今年稍早也警告國會，「北京在台灣周邊的激進軍演不只是演習，而是強制統一的預演。」不過，西方似乎尚未準備好面對潛在的台灣危機。可以肯定的是，如果川普政府無法在台海成功展現威懾力量，其他優先要務與政績，都將黯然失色。