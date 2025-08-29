重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）率團抵台，外交部次長陳明祺代表接待。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

日前傳出美國共和黨資深議員、參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）8月訪台，外界解讀為美方釋出關注台灣國防訊號。今(29日) 維克與共和黨參議員費雪（Deb Fischer）正式搭機抵台，更是睽違9年再有美國參院軍委會主席訪台，美國在台協會AIT處長谷立言、外交部政務次長陳明祺也前往接機，訪團將於下午晉見我國總統賴清德。



據了解，美國參議院軍事委員會主席維克，7月英國《金融時報》刊出他將率團訪台的消息，由於時值美國對全球實施對等關稅談判以及川普曾要求台灣將軍費在GDP中的佔比提高的敏感時機，訪問台灣的行動受到在海峽對岸的大陸官方十分關注。

美國「國會山莊報」（The Hill）日前也報導，美國共和黨資深議員、參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）22日率團開啟印太行程，首站到夏威夷，接著將前往關島、天寧島、帛琉、菲律賓以及台灣。而這是2016年以來，擔任美國參院軍委會的主席首次訪台。

稍早，美國共和黨資深議員、參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）已率團搭機抵台，維克是繼馬侃（John McCain）2016年6月訪台以來，睽違9年再有參院軍委會主席訪台。美國在台協會AIT處長、外交部政務次長陳明祺都前往松山機場接機，一行人則在機場握手寒暄、合影，美國共和黨資深議員、參議院軍事委員會主席維克與參議員費雪則在大廳發表簡短談話。

參議院軍事委員會主席維克表示，「大家好，非常高興來到這裡。我們很榮幸作為美國代表團的一員來到這裡，重申並強調美國與台灣之間長久且堅定的夥伴關係，並且這種關係未來也將持續發展。能來到這個蓬勃發展的民主與自由典範之地，令人振奮」。

維克表示，「當然，我們知道這樣蓬勃發展的民主從來都不是理所當然的，世界上任何地方都一樣。因此，美國近幾週和幾個月來持續投票，致力於加強我們的國防建設。我們此行就是要與台灣的朋友和盟友討論我們正在做些什麼，以促進全球和平，也就是雷根總統曾談過的「以實力求和平」。

維克強調，「我們在這裡重申美國與台灣數十年來的夥伴關係以及安全友好協議。我們已經在過去兩屆《國防授權法》中再次強調這一點，今年的國防授權法中也會再加入相關條款，這項法案將於下週二在參議院審議，這將是參議院復會後的首要議程。我們非常高興來到這裡，期待進行一系列重要的討論。」

參議員費雪則表示，「能來到台灣真的非常棒，也很高興有機會與台灣人民見面。我們很期待這次行程。這次代表團行程遙遠、路途漫長。我們從夏威夷開始，在那裡會晤了印太司令部，接著前往關島、帛琉和菲律賓。現在我們很高興來到台灣」。

費雪強調，「在這個全球局勢動盪的時刻，能來到這裡，繼續與台灣政府和官員會面，討論區域安全、發展機會和整體進展，意義重大。我們期待接下來有多場會議，深入討論本區域的安全態勢。非常感謝」。

在簡短談話後，訪團隨即乘車展開行程，將於下午晉見我國總統賴清德。

