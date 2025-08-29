賴清德滿意度創新低！黃暐瀚：若九月跌破30%，2028連任恐會有雜音

▲賴清德滿意度創新低，黃暐瀚「若9月跌破30%，連任都會出現雜音」。（圖／記者陳家祥攝）

記者趙蔡州／綜合報導

《美麗島電子報》28日公布了最新國政民調，其中對總統賴清德的信任度只有36%，施政滿意度更跌到31%，再次創下新低。對此，媒體人黃暐瀚表示，政治是說服的過程，大罷免跟如今的民調結果顯示，說服已經失敗，就得進到溝通、妥協、改變，再不改，聲望可能會繼續掉，若未來跌破30%，下屆大選是不是由賴清德總統繼續選，恐怕都會出現雜音。

黃暐瀚28日在臉書表示，40%選票當選的賴清德總統，從去年5月上任後整整一年，民調滿意度從未跌破4成5，換作是誰，應該都覺得自己「方向正確、施政有感」吧，不料豈料7、8月大罷免連敗，一瞬間風雲變色，最新民調已經只剩31%，不滿意突破6成，成為上任總統以來最嚴峻的狀況。

黃暐瀚說，726首波大罷免後，他就寫過的評論文章，如今就不必贅述了，只是，由於賴總統並未「放手」823第二波大罷免，導致延誤就醫時間，如同延長流血，眼下內閣改組幅度又不夠，清瘡不足，傷口自然不會恢復到受傷之前的狀況。

黃暐瀚最後說，政治是說服的過程，眼下既然已說服失敗，就得進到溝通、妥協、改變的階段，「再不改，就是聲望繼續掉，等到9月回頭再談這題，居然真的跌破30%時，屆時民進黨就不只是擔心台南、高雄2026會不會輸這麼簡單了，連2028是不是由賴總統繼續選？都會出現雜音。」