台男入侵東京女孩住宅！尾隨500公尺「跟進電梯」　遭日本警方逮捕

▲一名台灣男性在日本東京跟蹤當地女性。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者羅翊宬／編譯

日本神戶最近才剛發生一起駭人聽聞的跟蹤隨機殺人案，豈料東京最近又發生驚悚的跟蹤案，且嫌犯還是來自台灣的36歲男性。警方透露，該名台灣男性尾隨女性至少500公尺，甚至直接跟蹤到受害女性住處大樓的電梯，最後才終於被警方逮捕。

根據日媒《共同社》，日本東京都警視廳久松警察署昨（28）日指出，一名待業中的36歲台灣男性賴軒辰於26日晚間10時45分至11時跟蹤當地一名女性，不僅尾隨女性後方長達500公尺以上，甚至還跟著潛入該名女性位於東京都中央區日本橋箱崎町的公寓大樓，並和被害女方搭上同一班電梯。

該名受害女性深知自己遭到陌生的台灣男子跟蹤，於是她在電梯裡向其他鄰居求救，而賴軒辰見狀後便悻悻然離去，最後更是遭到當地警方以入侵民宅罪嫌逮捕。

報導指出，該棟公寓大樓並不像一般社區擁有自動門禁系統，至於賴軒辰則未持有凶器。對此，賴軒辰向警方供稱，「因為我看到和我女性朋友長得很像的人，但實際一看才發現並不是我所認識的朋友，最後我才逃跑。」

據悉，日本兵庫縣神戶市才於20日發生駭人聽聞的隨機跟蹤殺人案，35歲男子谷本將志趁著盂蘭盆節暑假期間，從東京返回家鄉神戶，豈料他卻在晚間6時50分跟蹤才剛從保險公司下班的24歲女性片山惠，從上班地點一路跟蹤至超市和電車，最後在女方住處的公寓大樓電梯，持刀砍殺女方，導致女方失血過多身亡。