政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘遭黨內勸退　妻淚訴：都75歲了讓他當完這一屆

記者黃翊婷／綜合報導

大罷免失利，民進黨內部分人士劍指立院黨團總召柯建銘，據了解，總統府秘書長潘孟安日前到柯建銘家中拜訪，柯仍不退，柯妻也淚訴「希望能讓他當完這一屆」。消息傳開後引發網友多方意見討論，有人認為只是交出總召一職而已，又不是要辭立委或開除，沒必要僵持到這種程度；還有人感嘆，「有點狼狽，但這也是自找的。」

▲行政院邀朝野協商總預算案，民進黨團總召柯建銘會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對黨內接連開砲，柯建銘曾回應，「本是同根生，相煎何太急？大罷免窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有。」（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨接連兩波罷免失利，黨團爆發幹部請辭潮，黨團七長除了總召柯建銘之外，都已全數宣布不連任。據傳，民進黨正在研擬發動連署改選黨團幹部，在派系會議中，還請出總統府秘書長潘孟安與柯建銘溝通，表達「賴清德意志」，劍指柯建銘意味濃厚。

根據《TVBS》報導，潘孟安27日親自前往柯建銘家中拜訪，但柯建銘仍堅持不退，柯妻也在一旁淚訴，聲稱柯已經75歲了，「希望能讓他當完這一屆」。

消息傳開後掀起網友們多方意見討論，有網友在PTT政黑板提及此事，大家紛紛留言表示，「有點狼狽，但這也是自找的」、「柯晚節不保」、「又沒有要開除他，只是叫他交出總召而已」、「工三小，又不是辭立委」。

而對於外界紛爭，柯建銘28日上午接受媒體電訪時僅表示，「不好意思，我不會受訪，不要再打電話了好不好，誰都一樣。」

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

