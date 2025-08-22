女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」　未來婆婆傻了！全場曝暗黑真相

▲兒子才交往兩個多月就要結婚，女友甚至要求匯100萬才安心。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

小心愛情詐騙！一名家長驚呼，兒子6月初才透過網路認識女生，兩個半月就談婚嫁，甚至鑽戒已經買下，女方還要求先匯100萬元到她帳戶才安心。原PO擔憂這是詐騙，因此求助大家給意見，引來一票網友直呼，「詐騙無誤，兒子昏頭了，要小心」、「保證匯完100萬她會直接封鎖你兒子」。

一名家長在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文，透露兒子在6月初透過網路認識一名女子，第一次約會是在台中的麗寶見面，僅僅過了一周，女方就來家裡吃飯，還直接叫原PO老公為「爸爸」，親密程度讓人錯愕。

如今小倆口交往才2個半月，兒子與女方已經在討論婚事，甚至連鑽戒都買了，讓原PO更跌破眼鏡的是，女方向兒子開口「先匯100萬元到帳戶」，這樣她才安心嫁進門。

種種晴天霹靂的消息，讓原PO崩潰難以消化，而兒子也坦言還在考慮中，這讓她求問大家意見「這個女生是不是來敲詐的？」就怕寶貝兒子陷入感情詐騙。

底下網友狂搖頭回應，「兒子自己願意的啊，起碼這個女生不是騙，而是直接要」、「考慮就不要，有可能詐騙」、「保證匯完100萬她會直接封鎖你兒子，換你們跟她說要先收嫁妝才能安心」、「早上錢匯完，可能下午就跑了」、「不用考慮了 直接說掰掰吧！錢難賺啊」、「詐騙無誤，兒子昏頭了，要小心」、「現在還是很多國外來騙婚甚至是黑戶」、「妳兒子居然在考慮？ 妳居然還拿來問大家？只能說你們全家可能太好騙了」。