社會 社會焦點 保障人權

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

記者鄧木卿／台中報導

台中市警六分局市政派出所日前在短短15分鐘內就接獲2起詐騙案，兩件相距不到300公尺，2名被害人都是在網路結識身分不明的網友，74歲王女要匯給「聖地牙哥男友」180萬元，另名83歲也姓王的男子則是要匯出260萬，幸好被機警行員和員警聯手攔阻，成功擋下440萬元。

▲▼台中警方短短15分鐘內阻擋2起詐騙，擋下440萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方15分鐘內阻擋2起詐騙，成功擋下440萬元。（圖／民眾提供，下同）

當天中午12點，王女頂著烈陽到銀行匯款，她開心的向行員表示，在網路上認識一名家住聖地牙哥的「男友」，對方為打動芳心，主動要送黃金和鑽石，只不過高達180萬元的報關費必須由收貨人承擔，沒想到這看似偶像劇的劇情，實際卻是詐騙老套路，王女這才驚覺受騙，打消匯款念頭。

12點15分，距離不到300公尺的另家銀行也傳出詐騙，身穿白色吊嘎的王男執意提領260萬元現金，只說要把錢放在身邊，卻不明說實際用途及要把錢給誰，就連女兒在旁勸說也都無效，就在回覆員警訊問時，王男的手機裡仍不停跳出陌生訊息，最後不爽員警一再追問，憤然離去，員警只好囑咐家人回去後要多加注意，以免再次前來提款。

▲▼台中警方短短15分鐘內阻擋2起詐騙，擋下440萬元。（圖／民眾提供，下同）

第六分局長周俊銘呼籲民眾，「網路交友要留心、陌生電話要小心、帳戶操作要當心！」請記得三步驟「冷靜、查證、報警」，也可撥打165反詐騙專線或110報案專線，讓我們一起守住血汗錢，不讓詐騙得逞！

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

相關新聞

天道盟搞詐欺找四海幫洗錢！坑5人7300萬

天道盟搞詐欺找四海幫洗錢！坑5人7300萬

刑事局第九大隊接獲報案，有不法集團以投資方式詐騙被害人，其中一人就被騙多達4千萬元，警方從2024年底陸續逮人，共計查獲17名嫌犯，發現主要是天道盟成員組織在柬埔寨組織詐騙集團，負責在台灣找被害人以及派出車手取款，再由四海幫協助洗錢，警方也追出，8個月間有5名被害人，受害金額就高達7300萬元。

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光

翁投資翡翠珠寶被騙百萬　還跟女兒借錢

翁投資翡翠珠寶被騙百萬　還跟女兒借錢

37歲男農會領錢手狂抖　里港警破詐騙

37歲男農會領錢手狂抖　里港警破詐騙

她甜喊老公卻淪人頭戶　結局獲無罪

她甜喊老公卻淪人頭戶　結局獲無罪

中六分局詐騙

