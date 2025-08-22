　
社會 社會焦點 保障人權

天道盟搞詐欺找四海幫洗錢！坑5人7300萬　他1人被騙4千萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局第九大隊接獲報案，有不法集團以投資方式詐騙被害人，其中一人就被騙多達4千萬元，警方從2024年底陸續逮人，共計查獲17名嫌犯，發現主要是天道盟成員組織在柬埔寨組織詐騙集團，負責在台灣找被害人以及派出車手取款，再由四海幫協助洗錢，警方也追出，8個月間有5名被害人，受害金額就高達7300萬元。

警方調查，具有天道盟北海會背景的24歲郭姓男子，與其他成員在柬埔寨成立詐騙集團，專門將矛頭指向台灣人，在台灣尋找被害人下手，以投資詐騙的名義騙其金錢，再派出車手出面取款，取得錢後再轉由31歲的李姓四海幫海森堂成員協助，將錢換成虛擬貨幣，並且打往柬埔寨的虛擬幣交易所兌換成現金。

▲▼一名被害人已經65歲，還被騙走4千萬元血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲一名被害人已經65歲,還被騙走4千萬元血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，郭姓男子等人從2024年6月開始以投資的名義，尋找被害人下手，儘管被害人僅5人，但是報案損失金額卻高達7300萬元，其中一名65歲藥品相關從業人員也遭殃，光一個人就被騙超過4千萬元，血本無歸的他只能尋求警方協助，警方也在2024年12月底陸續逮人。

▲▼一名被害人已經65歲，還被騙走4千萬元血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲天道盟李姓成員跨境詐騙,派車手取款,再轉由四海幫協助洗錢。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方花了8個月時間逮人，直到2025年7月間，共計在雙北、屏東等地執行5波查緝行動，並且拘提李、郭等17名共犯，當場查扣現金59萬元、豪車、電腦、監視器，甚至還查獲幫派字畫等證物，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方追查，李姓男子自柬埔寨設置機房，並且遙控國內車手收取詐騙款項，還找來具備中文聽說讀寫能力、持短期簽證的馬來西亞籍車手，提款結束後就立即出境，企圖藉由外籍身分規避警方追查。

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

300人食物中毒！　餐廳業者鞠躬道歉

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊近日破獲一起演唱會門票詐騙案。警方調查發現，19歲楊姓男子假藉販售「張學友」、「林俊傑」、「告五人」、「BABY MONSTER」、「LE SSERAFIM」等知名歌手演唱會門票，吸引大批買家上鉤，全台已有超過45名被害人受騙，損失金額初估高達新台幣90萬元。

翁投資翡翠珠寶被騙百萬　還跟女兒借錢

翁投資翡翠珠寶被騙百萬　還跟女兒借錢

37歲男農會領錢手狂抖　里港警破詐騙

37歲男農會領錢手狂抖　里港警破詐騙

她甜喊老公卻淪人頭戶　結局獲無罪

她甜喊老公卻淪人頭戶　結局獲無罪

王大陸被起訴　堅決不認罪、拒和解

王大陸被起訴　堅決不認罪、拒和解

