天道盟搞詐欺找四海幫洗錢！坑5人7300萬　他1人被騙4千萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局第九大隊接獲報案，有不法集團以投資方式詐騙被害人，其中一人就被騙多達4千萬元，警方從2024年底陸續逮人，共計查獲17名嫌犯，發現主要是天道盟成員組織在柬埔寨組織詐騙集團，負責在台灣找被害人以及派出車手取款，再由四海幫協助洗錢，警方也追出，8個月間有5名被害人，受害金額就高達7300萬元。

警方調查，具有天道盟北海會背景的24歲郭姓男子，與其他成員在柬埔寨成立詐騙集團，專門將矛頭指向台灣人，在台灣尋找被害人下手，以投資詐騙的名義騙其金錢，再派出車手出面取款，取得錢後再轉由31歲的李姓四海幫海森堂成員協助，將錢換成虛擬貨幣，並且打往柬埔寨的虛擬幣交易所兌換成現金。

▲一名被害人已經65歲，還被騙走4千萬元血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，郭姓男子等人從2024年6月開始以投資的名義，尋找被害人下手，儘管被害人僅5人，但是報案損失金額卻高達7300萬元，其中一名65歲藥品相關從業人員也遭殃，光一個人就被騙超過4千萬元，血本無歸的他只能尋求警方協助，警方也在2024年12月底陸續逮人。

▲天道盟李姓成員跨境詐騙，派車手取款，再轉由四海幫協助洗錢。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方花了8個月時間逮人，直到2025年7月間，共計在雙北、屏東等地執行5波查緝行動，並且拘提李、郭等17名共犯，當場查扣現金59萬元、豪車、電腦、監視器，甚至還查獲幫派字畫等證物，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方追查，李姓男子自柬埔寨設置機房，並且遙控國內車手收取詐騙款項，還找來具備中文聽說讀寫能力、持短期簽證的馬來西亞籍車手，提款結束後就立即出境，企圖藉由外籍身分規避警方追查。