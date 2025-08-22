　
地方 地方焦點

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

▲▼ 嘉警查獲假冒檢警騙老婦，攜手銀行、計程車司機共同組詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉警查獲假冒檢警騙老婦，攜手銀行、計程車司機共同組詐成績。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(22)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合嘉義縣114年7月份詐欺情勢分析報告，彰顯該局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全，記者會也特別邀請這次成功阻詐的六腳鄉農會僱員黃美嘉分享經驗。

▲▼ 嘉警查獲假冒檢警騙老婦，攜手銀行、計程車司機共同組詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲六腳鄉農會僱員黃美嘉分享視詐經驗 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局近期接獲六腳鄉農會僱員通報陳姓民眾(78歲)疑似遭遇詐騙，陳婦向行員表示欲領出24萬8,000元整修房屋，並透露之後將往郵局提領另筆17萬8,000元現金；六腳鄉農會僱員黃美嘉察覺婦人神情不安，言談中多有顧忌，懷疑其遭詐，立即通報警方；警方立刻到場關懷詢問發現陳婦於家中接獲自稱「檢察官」的來電，謊稱其涉嫌洗錢案件，須提領現金交由檢調機關保管調查。

▲▼ 嘉警查獲假冒檢警騙老婦，攜手銀行、計程車司機共同組詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲警方攜手計程車司機查獲詐團車手。（圖／嘉義縣警局提供）

在嘉義高鐵站查獲一件詐欺集團面交案，成功攔阻新台幣12萬元之詐騙款項，並於第一時間返還被害人。本案係陳姓計程車司機於當(19)日14時許自嘉義市區載送一名女子返回嘉義高鐵途中，因發現該女子行跡可疑，疑似為詐騙車手，遂機警撥打110報案。太保聯合派出所獲報後，立即派員前往嘉義高鐵站周邊攔查，順利攔停該部計程車，並將女子帶返所內查證。朱姓女子（年約30歲）初始矢口否認涉案，惟經警方運用偵查技巧突破心防，最終坦承於當日14時在嘉義市北社尾一間超商前，與不詳人士面交新台幣12萬元。警方並自其手機對話紀錄查得被害人方姓男子(46歲)之身分，進而聯繫其到場確認，當場查扣詐騙款項及智慧型手機一支。

▲▼ 嘉警查獲假冒檢警騙老婦，攜手銀行、計程車司機共同組詐 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣警察局長李權哲。（圖／嘉義縣警局提供）

警察局長李權哲也特別呼籲民眾，銀行行員攔阻詐騙係遵照「詐欺危害防制條例」之依法令行為，民眾於提款或匯款時，如遇有行員關懷慰問，請多包容給予鼓勵與支持，行員絕非刻意刁難或拒絕辦理，而是為了給民眾財產多一份保護，未來本局也將持續查緝詐欺犯罪，與金融機構建立更緊密的橫向聯繫，降低遭詐風險，提升打詐工作的精準度與成效，守護縣民財產安全！

嘉義縣警局在打擊詐欺犯罪部分，114年該局執行3波全國同步打擊詐欺行動專案及114年度查緝詐欺集團成效共查獲詐欺集179團1,012人，查扣不法利得總值1億7,433萬8,233元。攔阻詐欺件數部分，統計114年1至7月份則有105件、4,598萬9,575元，較 113年同期增加1件、518萬0,319元。

08/21 全台詐欺最新數據

