逼女房仲肉償　台北色保全「60歲出獄又犯案」！性侵前科超離譜

記者施怡妏／綜合報導

台北地方法院近日宣判，一名有多項強盜及性犯罪前科的葉姓男子，誘騙女房仲進入社區管理室，並暗中錄影，再以公開影片為由勒索金錢，並進一步對女子性侵，依加重強制性交罪判處有期徒刑13年，全案目前仍可上訴。有網友查出葉男過往紀錄，發現他從1980年代起就有多次重刑紀錄，犯罪史令人髮指。

根據判決書指出，法院認定，葉男明知房仲並無與其發生性關係之意願，卻藉影片威脅得逞，事後還以虛構借貸為掩飾，甚至要求對方發送訊息製造假象，種種行為顯見預謀犯案，手段卑劣，對被害人造成嚴重身心創傷。合議庭審酌其重複犯罪、犯後毫無悔意，依法重判13年徒刑，並沒收犯罪所得與手機等證物。

有網友在PTT發文，現年63歲的葉男，犯下強盜等重罪已入獄服刑多次，其中有4次是強盜前科，「連這麼多次前科的人也能當保全，這是會關多久？」他翻出葉男的前科刑事紀錄，早在1987年就曾因闖入民宅企圖性侵女性屋主未遂，被法院判刑8年。

接著在1991年，他持刀闖入兩名女子家中搶劫財物，再被判刑4年。1995年更連續對多名受害人犯下加重竊盜及詐欺妨害公務等罪，總計被判刑15年5月。2007年再度犯案，持刀綁架兩名女性，揚言強暴甚至殺人，並搶走財物，被判刑10年。2020年假釋出獄後，擔任台北市一處社區的夜間保全，於2025年2月再犯性侵重罪。

底下網友留言，「所以有的公司會要求良民證阿」、「這個保全公司應該要用連帶責任，受罰」、「矯正教育根本沒用」、「連續犯罪耶，看起來沒教化可能」、「大半輩子都在坐牢，一出獄又繼續犯案」、「這是累犯欸，物業公司應該查得到吧」、「這種累犯還能當保全？監守自盜？」

●《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。