國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國首例！　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

▲▼女童長年來慘遭繼父性侵。（示意圖／CFP）

▲路易斯安那州8月初通過新法，允許將外科手術閹割作為性犯罪的懲罰。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國路易斯安那州（Louisiana）性侵慣犯麥卡特尼（Thomas Allen McCartney），因企圖性侵一名7歲女童被捕，他為換取減輕刑期，同意接受「外科手術與化學」雙重閹割，創下美國首例。

根據《每日郵報》報導，現年37歲的麥卡特尼，被當地列為「第三級」性犯罪者，被視為是路易斯安那州最危險的戀童癖之一。路易斯安那州在8月初通過新法，允許將外科手術閹割作為性犯罪的懲罰，而這起案件也成為新法上路後的首個適用案例。

根據當地電視台Fox 12報導，麥卡特尼與檢方達成認罪協商，同意接受兩種方式的閹割，以換取減輕部分刑期，但仍須面臨40年刑期。

這起案件發生在2023年2月，當時麥卡特尼在路易斯維爾（Leesville）被女童母親當場抓到，他見狀立刻持槍逃跑，最終在德州休士頓被捕並引渡回州內。

麥卡特尼在法庭上，對「意圖對13歲以下兒童犯下一級性侵罪」的指控認罪。檢察官蘭布萊特（Terry Lambright）痛批，「這是一場不該發生的可怕犯罪，麥卡特尼是個掠食者，必須被關起來，永遠遠離我們的社會。」

事實上，路易斯安那州早在2008年就允許對性侵犯進行化學閹割，作為懲罰性侵犯的選項，如果嫌犯拒絕，將被加重判處3至5年徒刑。而今年8月新通過的法律，更是擴大到可以執行外科手術閹割，而這起麥卡特尼案也成為新法上路後的首例。

據了解，麥卡特尼是性侵累犯，曾在2011年因「意圖重度性侵」被定罪，而2010年則被控兩項「重度性侵12歲兒童」的罪名，更早的2006年也因重罪被捕。

《ETtoday新聞雲》關心您，保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

08/20 全台詐欺最新數據

台「1私校」排名輾壓清大陽明交大！　畢業起薪6.6萬
高雄驚見200m堰塞湖！　居民憂潰堤
高鐵將推「寧靜車廂」！通話要到玄關　不配合可解除運送
鬆獅蜥裝箱寄到超商！　店員見「活體亂竄」傻眼
快訊／「甜心議員」遭家暴！　誠泰少東慘了
快訊／宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　爆逾5萬張大量奔漲停
土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳發文…日網失望了

性侵性犯罪路易斯安那州閹割性侵犯北美要聞

