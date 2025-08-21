　
社會 社會焦點 保障人權

曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲國際級導演謝宇恩遭控強制性交，台中地院今判處3年8月刑期。（圖／翻攝謝宇恩IG）

記者許權毅／台中報導

曾替天后蔡依林拍攝歌曲＜戀我癖＞MV的導演謝宇恩，被一名女性友人控訴強制性交，謝還因涉嫌重大，遭地院裁定限制出境，謝以自己工作在中國為由抗告，仍遭駁回。台中地院今早10點宣判，依強制性交罪處3年8月刑期。

翻開謝宇恩個人網站、IG，可見有多個國際型品牌、高檔名牌與他合作拍攝形象影片，包含Burberry、FENDI等，或是運動品牌NIKE、愛迪達等。甚至天后蔡依林歌曲＜戀我癖＞MV導演也是他，彭于晏代言牛仔褲品牌LEE代言人的形象影片，也是由謝宇恩操刀，香港潮流雜誌甚至以國際級導演、藝術家稱呼謝。

不過，謝宇恩先前與一名女子交好，女子詢問是否要交往，謝以自己是開放性關係為由拒絕，結果謝卻又對女子求歡，還趁女子熟睡時強壓性侵，被女子報警提告，遭到檢方起訴。

台中地院在6月24日辯結，法院認定謝宇恩有逃亡之虞，當庭諭知限制出境、出海，時間直到明年2月23日為止。

謝宇恩不服抗告，認為自己沒有他國國籍，只是近年工作常去中國上海，但是在上海沒有房產，也常常返家探親，生活重心都在國內。謝宇恩指出，自己是一般藝術工作者，不是像台商有豐足資本可以在國外生活，無潛逃能力，且案件自從去年2月、告訴人報警開始，自己都積極配合調查、審理，一直也沒被羈押或是限制出境，不懂為何突然被認定有逃亡之虞。

台中高分院仍認為，謝宇恩主要生活領域都在中國，具備長期旅居海外謀生能力，依照人性趨吉避凶，非無逃亡之虞，且限制出境相較羈押，已屬輕微，駁回抗告。

台中地院審理時，謝宇恩否認犯行，今日仍依強制性交罪判處3年8月刑期，全案尚未確定，可上訴。

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

盧秀燕掏秘密武器「防曬噴霧」！　韓國瑜低頭討噴
籃球女神恢單1年「控前夫家暴外遇」　抖離婚內幕
獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人
獨／被綁肉票背景曝光！
SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

台北地方法院近日宣判，一名曾有多項強盜與性犯罪前科的葉姓男子，因誘騙女房仲進入社區管理室側錄其拍攝住戶資料的影像，再以公開影片為由勒索金錢，並進一步對其性侵，犯行手法惡劣，依法依加重強制性交罪判處有期徒刑13年，全案仍可上訴。

台中謝宇恩蔡依林彭于晏導演性侵

