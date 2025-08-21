　
社會 社會焦點 保障人權

聘助理低薪高報！桃園七連霸議員舒翠玲判刑1年　還要付國庫50萬

▲桃市七連霸市議員舒翠玲瑜2020年間遭桃檢起訴涉嫌詐領助理費980萬元，桃園地院經5年審理後今天下午判決出爐。（資料照／翻攝自舒翠玲臉書）

▲桃市七連霸市議員舒翠玲於2020年間遭桃檢起訴涉嫌詐領助理費980萬元，桃園地院經5年審理後今天下午判決出爐。（資料照／翻攝自舒翠玲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市國民黨籍七連霸市議員舒翠玲，2020年間涉嫌以母親、兄長等人擔任人頭，桃園地檢署以詐領助理費980萬元起訴，翌日遭法院裁定200萬元交保，桃園地院歷經5年審理，今（21）日下午判決，依使公務員登載不實罪，舒翠玲夫婦判處1年有期徒刑，緩刑3年，各需支付公庫50萬元，本案仍可上訴。

桃檢起訴書指出，從桃園縣議員、市議員七連霸的市議員舒翠玲，於2020年2月間涉嫌詐領助理人頭費用，檢方指揮桃園市調處搜索後向地院聲請羈押禁見，但翌日法院以200萬元裁定交保；桃檢歷經10個月偵辦，舒以虛報人頭方式詐領助理補助費，自2011年1月起至今年2月間，詐領金額高達980萬3037元，檢方偵結依「貪污治罪條例」、「偽造文書罪」，將舒翠玲、辦公室張姓主任（舒之丈夫）、林姓、陳姓友人等4人提起公訴。

桃園地院今天下午4時許，審判長孫立婷宣讀判決結果，舒翠玲共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，應於判決確定後2年內，向公庫支付新臺幣50萬元；同案辦公室張姓主任共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，應於判決確定後2年內，向公庫支付新臺幣50萬元；同案陳姓助理共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日，另同案林姓男子則無罪。

判決書指出，被告舒翠玲自1998年3月1日起至2022年12月25日間，擔任桃園市議員，同案被告張姓主任為其夫，擔任舒之助理，綜理雜務及人事，被告陳姓人頭及證人舒姓男子為舒翠玲聘用之助理，舒雖確有於擔任市議員期間內聘用舒男、陳女，惟2人所申報之薪資高於實際領取之薪資，故認舒翠玲、張姓主任、陳女等人共同犯使公務員登載不實罪，舒、張均坦認犯行，符合緩刑要件，均依法諭知緩刑。

此外，無罪部分則依依證人證述，足認被告舒翠玲確有於附表一所示之時間內聘用舒男、舒母、陳女、林姓助理，並聘請其餘助理任私聘助理，經計算後，舒翠玲所支出之助理費共為1188萬6250元，高於桃園市議會於同一時間補助之助理費總額868萬2726元，堪認其申請之助理費，均用於與議員職務有關之事項，難認被告舒翠玲、張姓主任及陳姓助理等人有詐取助理費之主觀犯意。

同案被告林姓助理部分，依證人及卷內書證可認其確於聘任時間內，擔任舒翠玲之助理，並負責為其處理在外活動，林姓助理既因受僱於舒翠玲而受領薪資，自難該當利用職務詐取財物又及使公務員登載不實罪。針對判決結果，舒翠玲稍早表示，尊重法院判決。

桃市議員舒翠玲詐領助理費法院判決公務員登載不實罪緩刑3年

