空中性侵！15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機硬上」判決出爐

▲ 一名少女搭機睡著，遭鄰座男子性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一名44歲商人搭機從孟買飛往蘇黎世途中，竟對鄰座熟睡的15歲少女伸出狼爪。這起空中性侵案發生於今年3月，瑞士法院近日裁定男子罪名成立，但宣判1年半緩刑。

《每日郵報》報導，蘇黎世重大暴力犯罪檢察官辦公室起訴書指出，這名已婚商人原先要到比利時出差，在9小時的長途飛行中犯下惡行。事發前男子與少女僅有過簡短對話，隨後便趁對方入睡後犯案。

起訴書詳述，嫌犯多次撫摸並摟抱受害者，而少女沒有反應，頭部及上半身都以毯子蓋住，嫌犯隨後對她進行性行為。少女陷入震驚狀態，完全無法反應或求救，只能默默忍受直到嫌犯停下動作。

男子在飛機降落蘇黎世機場後立即被捕，但起訴書未提及他的罪行如何被揭發，審判中也未談論。他在法庭上坦承犯行，稱他「意識到自己犯了錯」，也承認女孩並未同意，且知道對方年紀很小，

他最終被判犯下性侵及對兒童進行性行為罪，法院宣告一年半緩刑，但因他自3月被羈押至今，無需再入監服刑。法官宣判時坦言，判決「相當寬大，幾乎不適當」。

除刑期外，男子未來5年內禁止入境瑞士，且終身禁止從事任何涉及或經常接觸未成年人的工作，並需支付約9000瑞士法郎訴訟費用。審理結束後他已被移交移民局，準備驅逐出境。