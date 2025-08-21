　
社會 社會焦點 保障人權

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲北市女房仲因害怕側錄影片外流，不敢反抗。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

台北地方法院近日宣判，一名曾有多項強盜與性犯罪前科的葉姓男子，因誘騙女房仲進入社區管理室側錄其拍攝住戶資料的影像，再以公開影片為由勒索金錢，並進一步對其性侵，犯行手法惡劣，依法依加重強制性交罪判處有期徒刑13年，全案仍可上訴。

判決指出，現年63歲的葉男，曾因強盜、妨害性自主、詐欺等罪遭判刑服刑多年，2020年假釋出獄後，擔任台北市一處社區的夜間保全。今年2月，他在值勤期間見一名女房仲在社區帶看房屋，便以可提供住戶資料協助業務為由，引導對方進入管理室，並假借幫忙為名，誘導對方翻拍住戶個資，期間暗中側錄。

事後葉男再度聯絡女房仲，約其單獨赴約，進入頂樓住處後出示側錄影片，聲稱若不支付50萬元將上傳影片至網路。房仲因擔憂影響工作而簽下30萬元本票並支付1萬2千元現金。葉男得寸進尺，提出「以身償債」為交換條件，強迫對方脫衣、拍照錄影並實施性侵，整個過程被害人多次表達痛苦與拒絕，葉仍持續侵害，甚至錄下相關畫面。

判決揭露，葉男向女房仲稱可以用撫摸身體之「撫愛」方式取代本票債務，作為刪除影片之代價，女房仲因害怕側錄影片外流而不敢反抗。

法院認定，葉男明知房仲並無與其發生性關係之意願，卻藉影片威脅得逞，事後還以虛構借貸為掩飾，甚至要求對方發送訊息製造假象，種種行為顯見預謀犯案，手段卑劣，對被害人造成嚴重身心創傷。合議庭審酌其重複犯罪、犯後毫無悔意，依法重判13年徒刑，並沒收犯罪所得與手機等證物。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

