　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南西市場重新開張！一票跪求市長開團「賣1物」：超可愛

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台南式 Tainan Style）

▲西市場重新開幕。（圖／翻攝自FB／台南式 Tainan Style）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南西市場曾是最重要的果菜批發市場，是超過百年的老市場，在2003年被指定為古蹟，2017年開始修繕工程，隔了8年重新開張。消息在Threads引發熱論，「我比較想要菜奇鴨！」「有冷氣還很漂亮，晚上開燈很浪漫」、「感覺很漂亮，台南文化美感真好。」

西市場重新開幕，掀起Threads上熱論，插畫家「蠢羊」就發文，「以後大家來台南又多一個美麗的景點可以玩了，重點是有冷氣！」市場裡有老字號麵包店、布行、文創商店，當然還有美食，「看到百珍麵包店也在其中時心情真是激動啊，一定要試試看超巨大卡式達泡芙！然後竟然連O象水餃都有…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，掀起網友熱論的還有西市場吉祥物「菜奇鴨」，「希望台南市政府開『菜奇鴨』的販售，預購也可以，玩偶杯套超級可愛……超受歡迎的好嗎為什麼不賣QQQQQ」、「我比較想要菜奇鴨！」「請市長開團，真的超可愛」、「想買菜奇鴨，拜託市長。」

▲台南市場處人氣吉祥物「菜奇鴨」爆紅，台南市府1日正式推出全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，舉辦出道記者會，正式展開夜市品牌行銷活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市場處人氣吉祥物菜奇鴨（後）、夜奇鴨（前）。（圖／記者林東良翻攝）

西市場建設於明治38年（西元1905年），為國內相當具代表性的經濟場域，陪台南市民走過生活演變與盛衰，是當地的記憶指標，西市場旁的「香蕉倉庫」也同列為市定古蹟。

不過，因建築早已年久失修，增設建物、管線重疊交錯，無論結構上、衛生、消防設備、防火巷等各方面，都有亟需改善必要性，加上假日人潮日益增多，為了維護民眾人身安全，修復工程有急迫性。最終，中央補助9900萬元維修款，市府編列配合款8100萬元，修繕計畫得以進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」
快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息
快訊／南極德雷克海峽規模7.5強震！　深度10.8公里
出門遛狗慘死！　兇手埋伏公園連開12槍
檢舉魔王曝！8個月狂噴2800張　 一天「獵殺」12件違規
百萬網紅「北藝大校花」現身立院！　赴國會陳情
快訊／台中新光三越復業爆「1事卡住」　台北總部回應
黃仁勳：希望所有能源都有被探索機會　「核能」也是好選擇
許凱被爆「和女星開房被拍」！　于正怒發3聲明
快訊／停車場爆炸聲！車子變火球　尋獲一具焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逼女房仲肉償　台北色保全「60歲出獄又犯案」！性侵前科超離譜

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

台南西市場重新開張！一票跪求市長開團「賣1物」：超可愛

「立法院搬到核三廠」保障核安！小商人狂酸：連戰爭都安全

快訊／台中新光三越傳9／27復業「因這1事卡住」　台北總部回應了

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻：最好的身教

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

台鐵教師節連假加開109班次　車票8/27開賣

出門約會「不想擠捷運」被說是公主！一票搖頭：跟學生時代一樣

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

逼女房仲肉償　台北色保全「60歲出獄又犯案」！性侵前科超離譜

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

台南西市場重新開張！一票跪求市長開團「賣1物」：超可愛

「立法院搬到核三廠」保障核安！小商人狂酸：連戰爭都安全

快訊／台中新光三越傳9／27復業「因這1事卡住」　台北總部回應了

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻：最好的身教

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

台鐵教師節連假加開109班次　車票8/27開賣

出門約會「不想擠捷運」被說是公主！一票搖頭：跟學生時代一樣

逼女房仲肉償　台北色保全「60歲出獄又犯案」！性侵前科超離譜

哥倫比亞「緝毒直升機」爆炸12警喪命！　疑遭毒梟無人機擊落

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

再提醒823不可亮票　中選會：最高可罰20萬罰金

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

「美妝帶貨王」盧秀燕又拿新武器狂噴　迅速登上Google熱搜

娜璉出道10年首來台！ 子瑜媽「搬夜市」招待

生活熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

劍魚颱風明起有機會生成！　最新路徑曝光

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

館長公布抖音帳號　粉絲一夜飆破2.7萬

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

更多熱門

相關新聞

台南消防局辦理高階指揮幹部訓練強化火場管理提升救災安全

台南消防局辦理高階指揮幹部訓練強化火場管理提升救災安全

為持續精進火場指揮體系，並提升消防人員執勤安全，台南市政府消防局今（22）日上午在新化訓練中心舉辦「火場高階指揮幹部及幕僚訓練」，邀集新北市消防局緊急應變學院教官，以實作與研討並行方式，探討火場指揮與管理的發展方向，藉由經驗交流厚植本土化救災能量。

戀愛到結婚都在台南！《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

戀愛到結婚都在台南！《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

快訊／台南中西區車禍驚魂女騎士意識清楚送醫南警釐清責任

快訊／台南中西區車禍驚魂女騎士意識清楚送醫南警釐清責任

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬助台南災後重建

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬助台南災後重建

台南舞女酒駕+毒駕撞死女路人國民法官判8年6月

台南舞女酒駕+毒駕撞死女路人國民法官判8年6月

關鍵字：

台南西市場古蹟文創美食

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面