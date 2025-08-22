台南西市場重新開張！一票跪求市長開團「賣1物」：超可愛

▲西市場重新開幕。（圖／翻攝自FB／台南式 Tainan Style）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南西市場曾是最重要的果菜批發市場，是超過百年的老市場，在2003年被指定為古蹟，2017年開始修繕工程，隔了8年重新開張。消息在Threads引發熱論，「我比較想要菜奇鴨！」「有冷氣還很漂亮，晚上開燈很浪漫」、「感覺很漂亮，台南文化美感真好。」

西市場重新開幕，掀起Threads上熱論，插畫家「蠢羊」就發文，「以後大家來台南又多一個美麗的景點可以玩了，重點是有冷氣！」市場裡有老字號麵包店、布行、文創商店，當然還有美食，「看到百珍麵包店也在其中時心情真是激動啊，一定要試試看超巨大卡式達泡芙！然後竟然連O象水餃都有…」

另外，掀起網友熱論的還有西市場吉祥物「菜奇鴨」，「希望台南市政府開『菜奇鴨』的販售，預購也可以，玩偶杯套超級可愛……超受歡迎的好嗎為什麼不賣QQQQQ」、「我比較想要菜奇鴨！」「請市長開團，真的超可愛」、「想買菜奇鴨，拜託市長。」

台南市場處人氣吉祥物菜奇鴨（後）、夜奇鴨（前）。

西市場建設於明治38年（西元1905年），為國內相當具代表性的經濟場域，陪台南市民走過生活演變與盛衰，是當地的記憶指標，西市場旁的「香蕉倉庫」也同列為市定古蹟。

不過，因建築早已年久失修，增設建物、管線重疊交錯，無論結構上、衛生、消防設備、防火巷等各方面，都有亟需改善必要性，加上假日人潮日益增多，為了維護民眾人身安全，修復工程有急迫性。最終，中央補助9900萬元維修款，市府編列配合款8100萬元，修繕計畫得以進行。