社會焦點

舞小姐酒後毒駕撞死晨運婦！IG貼文狂譙髒話　國民法官判8年半

記者林東良／台南報導

台南1名在舞廳上班的魏姓女子，2023年在飲酒、施用毒品及服用含FM2安眠藥後仍駕車上路，於安平區健康三街左轉時追撞孫姓女子，造成對方顱骨骨折、顱內出血，送醫不治，經台南地院國民法官等合議庭審理，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑8年6月。

台南安平區2023年8月23日上午發生酒駕撞死人車禍，21歲魏姓熱褲妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子，魏女在事發後還將車禍現場PO到IG、狂飆三字經，因而引爆民怨。

▲台南地院21日就酒駕毒駕致死案宣判，舞小姐魏女被判刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地院21日就酒駕毒駕致死案宣判，舞小姐魏女被判刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地院指出，被告魏女於2023年8月23日5時30分許至同日7時20分許，在友人住處飲用酒類並施用第三級毒品及含有FM2成分的安眠藥物後，駕駛車輛上路，於同日上午7時25分許，駛至台南市安平區健康三街與府平路作左轉彎時，因注意力、判斷力、反應能力及操控能力均降低，又未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，適有孫姓路人沿於府平路步行，遭魏女所駕駛之車輛追撞，孫女因此受有頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，胸部鈍力傷等傷害，經送醫不治死亡。

魏女於肇事後，經對其施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度每公升0.57毫克，並收集其尿液送驗，結果呈第三級毒品愷他命陽性反應。

▲台南地院21日就酒駕毒駕致死案宣判，舞小姐魏女被判刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地院國民法官審理時，魏女坦承涉犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪。國民法官認為被告魏女明知自己酒後且吸食毒品、服用安眠藥物，注意力、判斷力、反應能力及操控能力均造成影響，且不顧自身已經有走路不穩的狀況，未以其他方式代步或留宿，心存僥倖地開車回家，可見被告是在無任何外界刺激、不得已的情況下，自己選擇了違法的行為。被告危險駕駛行為，撞死無辜的被害人，剝奪其寶貴的生命，從此和家屬天人永隔，與兒孫共享天倫之樂的期盼終成泡影，被告犯罪所生的損害非常嚴重。

合議庭同時考量，被告雖在案發現場自首並坦承犯行，但事發兩年來態度消極，未積極與家屬調解或支付喪葬費用，期間的收入盡挪為他用，也沒有按照約定支付喪葬費用或擬定賠償計畫彌補過錯，讓人感受不到絲毫歉意。再衡量其職業、家庭經濟狀況等因素，最終量處8年6月徒刑。本案得上訴。

台南地院強調，本案是2025年首件由國民法官參與審理的公共危險案件，法院強調，酒駕、毒駕是對公共安全最直接的威脅，量刑已充分考量被告行為對社會與被害家庭造成的重大衝擊。

