戀愛到結婚都在台南！　《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

▲台南觀旅局《魚頭君帶路》八月號以愛情文化為主題，吸引情侶與遊客體驗浪漫行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

文學家葉石濤曾形容，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」如今，這份甜美不僅在食物，也體現在愛情文化中，府城從求姻緣、拍婚紗、吃喜餅到祈子傳承，逐步形成一條獨具特色的「愛情產業鏈」。

市長黃偉哲表示，台南素有「愛情城市」之稱，擁有眾多月老廟及浪漫景點，每年七夕更搭配文創設計與節慶活動，成為祈求良緣與旅遊體驗的熱門選擇。他邀請旅客來台南，不僅能吃喝玩樂，更能透過拜月老、參加七夕嘉年華，收穫一段受祝福的好姻緣。

觀光旅遊局長林國華進一步指出，本月電子刊物《魚頭君帶路》以「愛情產業鏈」為主題，推出從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求生子的一系列介紹。旅客可走訪「府城六大月老」、網友推薦的八大約會景點與婚紗特色街區，並品嚐喜餅、生子必吃的特色美食，還能到送子神明廟宇參拜，完整體驗台南的愛情文化。今年「2025台南七夕嘉年華」將於8月15日登場，以「巷仔Niau玩月老紅線」為主題，設置互動裝置並結合線上推播，營造獨有的七夕氛圍。

《魚頭君帶路》電子報每月於「台南旅遊」官方粉絲團不定期推出，採電子發行以節省印刷與物流成本，同時符合節能減碳趨勢。民眾可至「台南旅遊網」下載各期高解析度版本，作為規劃行程的參考，讓遊府城之旅更加輕鬆便利。