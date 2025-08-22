　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

戀愛到結婚都在台南！　《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

▲台南觀旅局《魚頭君帶路》八月號以愛情文化為主題，吸引情侶與遊客體驗浪漫行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南觀旅局《魚頭君帶路》八月號以愛情文化為主題，吸引情侶與遊客體驗浪漫行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

文學家葉石濤曾形容，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」如今，這份甜美不僅在食物，也體現在愛情文化中，府城從求姻緣、拍婚紗、吃喜餅到祈子傳承，逐步形成一條獨具特色的「愛情產業鏈」。

▲台南觀旅局《魚頭君帶路》八月號以愛情文化為主題，吸引情侶與遊客體驗浪漫行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南素有「愛情城市」之稱，擁有眾多月老廟及浪漫景點，每年七夕更搭配文創設計與節慶活動，成為祈求良緣與旅遊體驗的熱門選擇。他邀請旅客來台南，不僅能吃喝玩樂，更能透過拜月老、參加七夕嘉年華，收穫一段受祝福的好姻緣。

▲台南觀旅局《魚頭君帶路》八月號以愛情文化為主題，吸引情侶與遊客體驗浪漫行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局長林國華進一步指出，本月電子刊物《魚頭君帶路》以「愛情產業鏈」為主題，推出從求姻緣、談戀愛、論嫁娶到求生子的一系列介紹。旅客可走訪「府城六大月老」、網友推薦的八大約會景點與婚紗特色街區，並品嚐喜餅、生子必吃的特色美食，還能到送子神明廟宇參拜，完整體驗台南的愛情文化。今年「2025台南七夕嘉年華」將於8月15日登場，以「巷仔Niau玩月老紅線」為主題，設置互動裝置並結合線上推播，營造獨有的七夕氛圍。

《魚頭君帶路》電子報每月於「台南旅遊」官方粉絲團不定期推出，採電子發行以節省印刷與物流成本，同時符合節能減碳趨勢。民眾可至「台南旅遊網」下載各期高解析度版本，作為規劃行程的參考，讓遊府城之旅更加輕鬆便利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」
快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息
快訊／南極德雷克海峽規模7.5強震！　深度10.8公里
出門遛狗慘死！　兇手埋伏公園連開12槍
檢舉魔王曝！8個月狂噴2800張　 一天「獵殺」12件違規
百萬網紅「北藝大校花」現身立院！　赴國會陳情
快訊／台中新光三越復業爆「1事卡住」　台北總部回應
黃仁勳：希望所有能源都有被探索機會　「核能」也是好選擇
許凱被爆「和女星開房被拍」！　于正怒發3聲明
快訊／停車場爆炸聲！車子變火球　尋獲一具焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

法越情侶竹子山古道健行迷路　金山警英語指路助脫困

TOMO桑＆朱婕妤代言　2025雙潭馬拉松菁英賽11/30熱血開跑

台南消防局辦理高階指揮幹部訓練　強化火場管理提升救災安全

戀愛到結婚都在台南！　《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

嘉義市營利事業銷售額突破三千億　家庭可支配所得連6年創新高

嘉義市購物節登錄金額飆破4億元　他買房抽中現金獎

老舊校舍換新裝　嘉義市蘭潭國小「蘭星樓」重獲新生

民雄分局舉辦治安會議 　揭露詐騙集團手法

嘉縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」獨家亮相

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

法越情侶竹子山古道健行迷路　金山警英語指路助脫困

TOMO桑＆朱婕妤代言　2025雙潭馬拉松菁英賽11/30熱血開跑

台南消防局辦理高階指揮幹部訓練　強化火場管理提升救災安全

戀愛到結婚都在台南！　《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

嘉義市營利事業銷售額突破三千億　家庭可支配所得連6年創新高

嘉義市購物節登錄金額飆破4億元　他買房抽中現金獎

老舊校舍換新裝　嘉義市蘭潭國小「蘭星樓」重獲新生

民雄分局舉辦治安會議 　揭露詐騙集團手法

嘉縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」獨家亮相

逼女房仲肉償　台北色保全「60歲出獄又犯案」！性侵前科超離譜

哥倫比亞「緝毒直升機」爆炸12警喪命！　疑遭毒梟無人機擊落

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

再提醒823不可亮票　中選會：最高可罰20萬罰金

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

「美妝帶貨王」盧秀燕又拿新武器狂噴　迅速登上Google熱搜

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

地方熱門新聞

快訊／台南中西區車禍驚魂女騎士意識清楚送醫南警釐清責任

黃偉哲站台「台南館」食品展訂單商機上看2.5億

嘉義縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」

合歡山沿路撒冥紙　民眾PO網檢擧：至少100多張

嘉義智選假日酒店女性主題專案

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

嘉義縣環保局科技監視　「公廁APP」快速如廁

《植感桃園夏令營》推動自然教育　向下紮根

桃園未來旅遊論壇　推動臺日觀光合作

桃園YouBike騎乘人次將破億　

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

高鐵桃園站溫馨送愛　助30弱勢者樂遊高雄

中壢中正公園地下停車場今完工啟用

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬助台南災後重建

更多熱門

相關新聞

福容桃園店推出　七夕情人節浪漫攻略住房專案

福容桃園店推出　七夕情人節浪漫攻略住房專案

過幾天就是七夕情人節，想和另一半度過一個難忘又有儀式感的情人節嗎？福容大飯店桃園店於8/28-29日推出「七夕情人節浪漫攻略」住房專案，該頂級福容套房，是歷年來接待重量級賓客的首選，每日限量一間，即起開放預訂。

快訊／台南中西區車禍驚魂女騎士意識清楚送醫南警釐清責任

快訊／台南中西區車禍驚魂女騎士意識清楚送醫南警釐清責任

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬助台南災後重建

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬助台南災後重建

台南舞女酒駕+毒駕撞死女路人國民法官判8年6月

台南舞女酒駕+毒駕撞死女路人國民法官判8年6月

黃偉哲地震文竟被FB烏龍翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

黃偉哲地震文竟被FB烏龍翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

關鍵字：

戀愛結婚台南魚頭君帶路浪漫產業鏈

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面