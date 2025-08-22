台南消防局辦理高階指揮幹部訓練　強化火場管理提升救災安全

▲台南市消防局於新化訓練中心舉辦高階指揮幹部訓練，強化火場救災管理能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續精進火場指揮體系，並提升消防人員執勤安全，台南市政府消防局今（22）日上午在新化訓練中心舉辦「火場高階指揮幹部及幕僚訓練」，邀集新北市消防局緊急應變學院教官，以實作與研討並行方式，探討火場指揮與管理的發展方向，藉由經驗交流厚植本土化救災能量。

消防局指出，台南推行的「火場救災指揮與管理作業系統」（CCIO）曾獲ISO9001認證，並在多起重大災害中通過考驗，是全國首創將救災品質與管理制度化的縣市。本次課程借鏡新北市今年4月派員赴法國消防官高等學院（ENSOSP）進修的經驗，內容涵蓋大隊幕僚輪值管理、指揮運作流程（RCA）、任務分工、指揮站架設要點、白板繪圖與資訊管理，以及功能性演習（Functional Exercises, FE），期望吸收國際救災體制的新知，提升指揮幹部與幕僚的專業職能。

市長黃偉哲表示，消防人員在火場救災時自身安全必須優先考量，市府近年來除持續強化技能訓練，也添購專業裝備，兼顧專業與安全，為民眾生命財產提供更嚴密的保障。消防局長李明峯則強調，未來將持續強化跨縣市合作，整合產官學資源，推動救災專業化與國際化，打造更堅實的城市韌性。