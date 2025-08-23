傳關稅談判籌碼「開放市場、投資2500億美元」　賴清德：與事實有落差

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免第二波與核三重啟公投今（23日）投開票，晚間，總統賴清德也因應今日投票結果發表談話並接受媒體提問，對於媒體詢問對等關稅談判籌碼傳出包含「對美開放市場、投資2500億美元」，賴清德回應，這則新聞跟事實有落差，下周一行政院長卓榮泰會率隊到立法院專案報告，如果台美談判完成後，會依法將談判成果送立法院審議，一切都是依照民主制度跟國家法律進行。

媒體詢問，對於對等關稅談判，有媒體報導，我國對美提出籌碼，包含全面開放市場、對美投資2500億美元，更傳出美國政府想入股台積電，目前談判進度如何？暫時性關稅會實施到何時？

賴清德表示，美國政府想入主台積電這件事，不管是台積電還是美國都已經公開說明，自己就不重複，但台美關稅談判這則新聞跟事實有落差，早上行政院經貿辦公室也有公開說明，希望談判期間這種未經證實報導應該盡量避免，否則會給後續談判增加困擾。

賴清德指出，下周一行政院長卓榮泰會率隊到立法院專案報告，如果台美談判完成後，會依法將談判成果送立法院審議，一切都是依照民主制度跟國家法律進行。

至於警消人員條例部分，賴清德強調，中央政府總預算非常重要，攸關國家發展跟人民福祉，特別當前國家面對國內外挑戰，需要利用政策跟預算來解決問題，希望朝野有不同看法，應該透過協商，審議總預算時也能夠好好審，務必要順利完成審查，這攸關國家生存發展。